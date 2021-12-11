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說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了！網驚呆：怎麼這麼順口

▲壯觀的「尼加拉大瀑布」，不在尼加拉瓜！（圖／達志影像／美聯社）

▲壯觀的「尼加拉大瀑布」其實不在尼加拉瓜。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

說到尼加拉瓜，你會想到什麼？尼加拉瓜宣布與台灣斷交後，就有網友好奇尼加拉瓜是怎麼樣的國家，想不到女友秒想到「大瀑布」；然而，當他上網查詢後卻發現，根本沒有所謂的「尼加拉瓜大瀑布」。貼文曝光後，吸引網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「原來尼加拉瓜沒有大瀑布」為題發文，提到他與女友聊到尼加拉瓜時，對方馬上想到當地有個「大瀑布」，本覺得有些道理，但他上網查詢後，卻發現根本沒有「尼加拉瓜大瀑布」，只有「尼加拉大瀑布」，而且地點是在北美洲而非尼加拉瓜。

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▲▼總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「對欸！為什麼尼加拉瓜大瀑布這麼順」、「我打尼加拉瓜鍵盤自動選擇後面接瀑布耶，為什麼尼加拉瓜大瀑布這麼耳熟順口啦」、「感覺從小到大的版本都是尼加拉瓜大瀑布，剛開始還以為是翻譯的問題」、「我國小畢旅有去尼加拉大瀑布，回台講的時候還被所有人糾正是尼加拉瓜大瀑布」。

據了解，尼加拉大瀑布跨越加拿大和美國，與伊瓜蘇瀑布和維多利亞瀑布並稱為世界三大跨國瀑布。「尼加拉」源自於印地安語，意思是雷神之水，但卻常被誤稱為尼加拉瓜大瀑布。至於尼加拉瓜，是位在中美洲的國家，天然景觀相當豐富，包含海灘、火山口湖等，還有很多特有的野生動植物，不過與尼加拉大瀑布沒有關係。

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