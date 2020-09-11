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雲林縣長選戰開打！連日互槓...藍緊咬美豬爛攤VS綠猛批政績差

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▲民進黨雲林縣黨部今日，召開「張縣長不認真又說謊、騙術大公開」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨雲林縣黨部今日召開「張縣長不認真又說謊、騙術大公開」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離下屆縣長選戰還有2年，雲林縣中國國民黨、民主進步黨黨部已提前開戰，昨日民進黨部以雜誌幸福城市指標吊車尾指出雲林縣長張麗善不認真，遭反駁都在收拾前朝爛攤子；今（11）日民進黨雲縣黨部再度召開記者會，指出縣長張麗善於地方縣政說明會公開說謊割稻尾，國民黨主委許宇甄駁斥，轉移萊豬問題而發動攻擊的民進黨，應先把萊豬進口問題講清楚。

民進黨雲林縣黨部今日由主委江宗保、縣議員江文登、張庭綺、鄉代黃朝裕、王國勝村長、前古坑鄉長黃意玲、草嶺觀光協會理事長劉文房列席，召開「張縣長不認真又說謊、騙術大公開」記者會，黨部主委江宗保表示，古坑交流道開通後，地方即反應設計不當，立委劉建國爭取改善，今年7月18日更陪同交通部長林佳龍視察，林佳龍當場宣布7.58億經費中央全額負擔；張麗善卻在9月2日說經費獲得中央正面回應，讓人懷疑活在好大爭功的世界。

鄉民代表黃朝裕提出，古坑側車道，早在2017年8月25日核定行性評估545萬元，前縣長李進勇任內就已經在辦理可行性評估作業，怎會是張麗善上任後推動改善計畫。棋盤村長王國勝說，張縣長連古坑交流道通車的時間都不清楚，更別說2016年4月通車後，張縣長在立法院擔任第九屆不分區立委時，對古坑側車道更沒有任何作為。

前鄉長黃意玲指出149甲跨清水溪橋二部曲就是要修復21年來因921大地震中斷之段修復及改善工程」，是立委劉建國於2019年11月12日邀行政院公共工程委員會吳澤成主委現勘獲准協助約1.1億元補助修復25k-27k路段，並於當天發現其中「25K路段雲林縣府有漏報」。黃意玲指出，921大地震後，當時的縣長是張榮味，當時的鄉長更是現在謝淑亞副縣長，應該是要他們還給雲林一個公道。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄回應，古坑交流道分於縣道149甲線及158甲線設置出口匝道，造成下交流道後交通動線紊亂，張麗善縣長上任後，積極向中央爭取側車道改善之補助，2019年5月率縣府團隊親訪林佳龍部長，其同意古坑側車道回歸交流道系統，方能以「國道管理基金」支應全額7.58億元經費。

許宇甄回應表示，然今日民進黨縣黨部指控張縣長搶功勞云云，顛倒是非黑白，張縣長未上任前早就決心改善，上任後更積極推動，盼望中央與地方同心協力，更希望縣內三位立委能秉持照顧地方，回饋鄉親的心情，共同攜手為地方努力，讓雲林有機會翻轉，才不致辜負鄉親對我們的期待。

▲民進黨雲林縣黨部今日，召開「張縣長不認真又說謊、騙術大公開」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨雲林縣黨部召開記者會，指雲林縣長張麗善於縣政說明會中抹黑、割稻尾，並反駁立委劉建國長期關心149甲線。（圖／記者蔡佩旻攝）


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