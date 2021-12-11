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民進黨宣講公投「找辣妹熱舞」　國民黨批物化女性：范雲在哪？

▲民進黨高雄場公投說明會找來辣妹熱舞。（圖／翻攝自YouTube／INFINI HD 4K ( dan201 )）

▲民進黨高雄場公投說明會找來辣妹熱舞。（圖／翻攝自YouTube／INFINI HD 4K ( dan201 )）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨舉辦多場大型造勢活動催票1218公投「四個不同意」，而近日在高雄舉辦公投說明會時請，更找來辣妹舞團助陣表演，影片在網路瘋傳引起熱議。對此，國民黨發言人李明璇10日批評，民進黨究竟想傳遞給社會什麼樣的台灣價值？是物化女性、利用女性？請問「女權鬥士」立委范雲在哪裡？民進黨婦女部又在哪裡？

民進黨在高雄舉辦的公投宣講，找來辣妹在台上熱舞助陣，影片上傳到網路後引發網友熱議，「好嗨喔！台灣真有力」，不過也有網友認為，「高譚市的水準就這樣，身在其中也是無言，更有力？」、「真的是讓人很無言的政黨」、「當作廟會熱鬧在辦。最會物化女性的台灣進步價值」。

對此，李明璇10日表示，為了宣傳反公投，民進黨傾全黨之力、國家機器動起來，觀其公投說明會的規模、 設備、排場，皆砸下鉅資，有米其林肉圓、又有雙主菜便當吃，如今為了炒熱氣氛，竟將辣妹熱舞搬上公投宣講台。

李明璇質疑，當穿著暴露的女性在「四個不同意」的大字與「民主進步黨」的黨名及黨徽前熱舞，民進黨究竟想傳遞給社會什麼樣的台灣價值？是物化女性、利用女性？還是將公投宣講赤裸裸地打造成另一個民進黨撒錢造勢的政治固樁大會？請問「女權鬥士」范雲在哪裡？民進黨婦女部又在哪裡？

「這是最會物化女性的民主退步黨！」李明璇批評，四大公投議題攸關台灣人民食安健康、民主權利、環境永續及經濟穩健發展，當國民黨沒有資源、只能以「螞蟻雄兵」深入大街小巷捍衛民意，民進黨站在人民期待的對立面不說，甚至動用國家資源、砸大錢5800萬特別預算四處舉辦豪華宣講，號稱是「台灣隊」卻處處與台灣人作對，讓早已沸騰的民怨更加升溫，當民眾看到辣妹舞團出現在民進黨公投宣講會，心中將作何感想？

李明璇也說，這起辣妹熱舞事件，僅是民進黨諸多施政荒腔走板、拿錢大撒幣洗腦民眾的眾多劣行中的最新例證，當總統蔡英文承諾的社會安全網處處破洞、治安惡化，兒童和婦女無論是人身安全甚至食品安全都陷入危機，范雲以沈默噤聲來回應，民進黨以豪華造勢、辣妹熱舞來回應，都已經深深激起台灣社會的不滿與憤怒，12月18日就會看到大家為守護食安、守護民主權利走出來，用四張同意票狠狠教訓傲慢擺闊的民進黨。

►為何冷天也不用蓋被子！

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