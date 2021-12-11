黃士修自爆「民進黨高層邀入閣」　總統府：荒謬絕倫的幻想式發言

▲多次擔當重啟核四公投意見發表會正方代表的黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核四等4大公投案將在1週後投票，重啟核四公投領銜人黃士修11日在最後一場電視意見發表會自爆，2020年總統蔡英文連任後曾邀他入閣，但因蔡政府反對重啟核四所以拒絕了；對此，總統府發言人張惇涵回應，這是無稽之談、荒謬絕倫，「對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意」。

黃士修今天在公投電視意見發表會說，很多人都知道他婉拒過好幾個政黨邀請，因為他不想從政、也不想當不分區立委，2020年1月13日有一位民進黨高層派人徵詢他入閣的意願，當時他提出「重啟核四」的條件，但該高層說，「這樣要（民進黨副秘書長）林飛帆和（民進黨不分區立委）洪申翰要怎麼辦？」因此作罷。

黃士修還說，如果重啟核四公投過關，他願意擔任政務委員，全權負責核四重啟工作，還要把薪水全部捐給自閉症協會及流浪狗協會，也不會提供任何情報分析，「民進黨不用擔心黃士修干擾2022和2024選戰，我會搞定所有公共溝通和技術合作」。

對此，總統府發言人張惇涵表示，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫。黃先生以這種離譜的言論來支撐重啟核四的論述，一點都不科學。對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意。