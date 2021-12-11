注意！秋鬥、國民黨遊行12日登場　周邊交管曝「這路段今晚實施」

▲台北市府警察局針對1212秋鬥及國民黨「我同意！YES大遊行」交通管制規劃。（點圖可放大／台北市府警察局提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

1218四大公投在即，國民黨與數個民間團體12日將舉行「我同意！YES大遊行」及「2021秋鬥遊行」，台北市政府警察局當天將針對活動周邊及路線進行交通管制；另須注意的是，凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）全線車道的管制時間，則為11日晚上8時起至集會遊行活動結束。

北市府警察局11日表示，「2021秋鬥遊行」與「我同意！YES大遊行」集會遊行活動申准於12月12日上午8時至下午6時在公園路、中山南路、濟南路及青島東、西路等道路舉行，核准遊行路線有：

一、2021秋鬥遊行：公園路（集會後出發）→直行公園路→左轉貴陽街1段→中山南路、貴陽街口西側人行道（集合後解散）。

二、我同意！YES大遊行：中山南路自由廣場前（集會後出發）→直行中山南路→右轉濟南路1段→左轉林森南路→左轉青島東、西路→左轉公園路→左轉貴陽街1段→中山南路自由廣場前（集會後解散）。

北市府警察局規畫實施交通管制、疏導的措施則有：

一、管制路段（視現場狀況彈性調整管制範圍及時段）：

1.凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）全線車道：12月11日晚上8時起至集會遊行活動結束。

2.公園路（襄陽路至愛國西路）、貴陽街1段（重慶南路至中山南路）、常德街全線車道：12月12日上午7時起至集會遊行活動結束。

二、遊行沿線（如中山南路、濟南路、林森南路、青島東、西路）將實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，並留意收聽警察廣播等電臺即時路況報導，共同維護交通順暢與安全。

三、建議改道動線：

1.東西向車流：改道忠孝東西路、市民大道、愛國東西路、和平東西路。

2.南北向車流：改道中華路、重慶南路、林森南路、紹興南街、金山南路。

北市府警察局也提醒，與會民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通；另欲前往台北火車站、台北轉運站或集會現場之民眾，建議多加利用大眾捷運系統（台北車站、臺大醫院、中正紀念堂等站）。

另外，管制路段範圍內的公車候車處將暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168或利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

針對「我同意！YES大遊行」規劃，國民黨文傳會副主委林家興9日表示，當天會先在自由廣場前集結，沿著中山南路，經過臺大醫院，行經濟南路右轉青島東路，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，現場將排列出「藻礁永存」4個大字。而預計包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康以及全國各縣市民代都將出席。