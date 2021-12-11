圖／決戰公投黃金週！戰鬥藍立法院旁大造勢　人潮爆滿

▲戰鬥藍公投說明會台北場，民眾擠滿濟南路。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

1218四大公投下週就要投票，國民黨戰鬥藍把握最後黃金周全力衝刺，11日下午14時30分起在立法院旁舉行「四個同意，就是民意」千人公投說明會，也是戰鬥藍在公投前舉辦的最大造勢活動。下午活動正式開始時，民眾已擠滿濟南路，人數持續增加中。

今天出席宣講的包含前總統馬英九、黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、國民黨立委賴士葆、江啟臣、吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷、林奕華、萬美玲、陳玉珍、費鴻泰、蔣萬安、反萊豬醫師蘇偉碩、重啟核四案領銜人黃士修、秋鬥發言人李建誠，及台北市議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、徐巧芯、侯漢廷、張斯綱、游淑慧、鍾沛君、李柏毅、闕枚莎等人。

趙少康今天上午在臉書發出給戰鬥藍的一封信，他表示，不管是不是戰鬥藍，只要是藍，就應該為全民福祉奮鬥，才是國民黨創黨初衷。他也提到，在民進黨動用龐大宣傳資源，重金洗腦自己的人民，看板、廣告、網路、新聞不斷釋放錯誤資訊，眼見「四個同意」有逐漸被翻轉的態勢，實在令人憂心，因此號召大家今天一起站上街頭，出席台北場公投說明會，向蔡政府發出人民的怒吼。