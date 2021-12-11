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人民才是主人！韓國瑜表態「4個同意」　批民進黨只剩貪婪與狂妄

▲韓國瑜11日透過臉書催票「四個同意」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜） 

▲韓國瑜11日透過臉書催票「四個同意」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

1218四大公投在即，前高雄市長韓國瑜10日終於透過臉書及錄製影片表態立場，呼籲民眾出門投下「四個同意」，面對台灣的未來，我們要自救，讓孩子們不用受到食安、空汙、停電的威脅，且能夠看到美麗珍貴的台灣藻礁。另外，韓也說，民進黨失去了以民為本的理念，只剩下貪婪與狂妄，因此投下四個同意，讓貪贓枉法、不能夠體恤民意的政客，能夠了解，人民才是台灣的主人。

韓國瑜10日在臉書表示，中華民國是民主的國家，我們的人民有權決定國家的政策、有權享有政府的保障。然而，執政的民主進步黨，失去了以民為本的理念，只剩下貪婪與狂妄。

他說，公民投票，本該是人民自由意志的體現，遺憾的是，我們的執政黨無視這段時間以來，屢屢發生的基層百姓治安問題、疫情威脅仍在的人民健康問題，反而將焦點全數擺在如何動員反罷免、如何全力說服人民公投的投票意向。

「國瑜深信不在其位、不謀其政，我想在此謝謝國民黨內，這段時間以來為了公投挺身而出、奔波忙碌，為了民意勇敢發聲、站上凱道的所有黨內同志，因為有您們的付出，讓台灣人民對公共議題能有更多元角度的了解，能夠不被現今近乎一言堂的訊息環境給壟斷了認知。」

韓國瑜喊話，面對台灣的未來，我們要自救，讓我們的孩子不用受到食安、空汙、停電的威脅，讓我們的孩子能夠看到美麗珍貴的台灣藻礁，1218公民投票，就是我們最後的機會。

「您不用改變政黨認同、不用懷疑自己的價值信仰，但您必須讓世界相信，中華民國的前途不是由政客決定，而是人民決定。」他強調，捍衛人民作主的四項公投，投下四個同意，讓世界知道，中華民國是民有、民治、民享之國，人民才是最後的老闆。台灣民主、人民作主！

韓國瑜則透過影片表示，「各位親愛的好朋友你好，我是韓國瑜。從離開政壇將近兩年的時間，我基本上不太對公共政策發言，因為我篤信一個原則，『不在其位，不謀其政』；因此，我不太對公共政策發言。」

「但是這次12月18號的四項公投，我必須呼籲大家，勇敢出來投票，四項公投影響到我們所有民眾真正的民生經濟、環境能源，至關重要，親愛的好朋友，『四個都同意，台灣更美麗』，希望您能夠勇敢地站出來，勇敢地投下四張選票，讓執政的民進黨了解，人民作主才是民主的真體。」

「讓我們一起手牽手，心連著心，用我們的公投同意票，來捍衛自己台灣美麗的家園，也向一些貪贓枉法、不能夠體恤民意的政客，能夠了解，人民才是台灣的主人。韓國瑜拜託大家，謝謝。」

►為何冷天也不用蓋被子！

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關鍵字：

韓國瑜國民黨公投藍四個同意

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