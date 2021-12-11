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一碗200照吃！食客擠爆阿堂鹹粥　漲價首遇假日人潮塞爆交通大亂

▲一碗200照吃！食客擠爆阿堂鹹粥。（圖／民眾提供）

▲阿堂鹹粥迎來漲價後的第一個周末，卻仍被觀光客擠爆。（圖／民眾提供）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」日前宣布，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥等將從180元調漲至200元，引發網友罵聲連連，紛紛湧入阿堂鹹粥的Google評論區狂刷一星負評；不過在引發熱議的第一個假日，阿堂鹹粥卻被人潮擠爆，仍有不少觀光客慕名前來，排隊人流更一度造成外圓環賭塞。

▲一碗200照吃！食客擠爆阿堂鹹粥。（圖／民眾提供）

位於台南市區的阿堂鹹粥曾被列為台南早餐必吃「十大鹹粥」中的第三名，不過卻因為日前宣布撐不住原物料不斷飛漲，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥等品項，將從原本的180元調漲為200元，其餘調幅價格從10元到20元不等，引發輿論熱議，不少網友更怒批「魚皮粥200？？是腔棘魚皮嗎」、「很敢漲，反正還是會有人買單」，對此更有網友灌進阿堂鹹粥的Google 評論區裡猛刷一星負評。

眼見輿論討論聲量越來越大，更一度逼得阿堂鹹粥老闆出面道歉，表示由於漁貨原物料等一切食材價格不斷飆漲，實在是迫於無奈才會將價格調漲，強調「做人的基本要有良心，做生意更要有良心！品質管制是根本，次級品當然有的賺！但這是吃進身體裡的東西！客人的健康更要謹慎，食材品質是自我要求！我堅持用新鮮食材！是拚信用拚品質」，引發網友正反回應。

▲▼阿堂鹹粥用餐人潮。（圖／記者林悅攝）

▲▼阿堂鹹粥用餐人潮滿滿。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

▲▼阿堂鹹粥用餐人潮。（圖／記者林悅攝）

而如今來到話題延燒的第一個周末，阿堂鹹粥的店內卻是滿滿人潮，不但店內坐滿用餐客人，外頭等待用餐的人龍更一度造成圓環賭塞，仍有不少觀光客慕名前來，只因為阿堂鹹粥除了一整片完整魚肚外，還放滿土魠魚和蚵仔，認為料多實在，就算漲到200元還是可以接受。

而阿堂鹹粥對此則低調表示，會漲價的主因為土魠魚價格飆漲，沒有想要賺錢，只是想要傳承台南的鹹粥文化，並堅持用最好的食材讓顧客吃到。

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