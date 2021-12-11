大台南37區正式完成　「騎」動公投宣傳陳亭妃鐵馬隊巡迴最終站

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊，自11月14日首站下營區展開，至12月11日已來到第8天，也是最終站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「四個不同意，台灣行出去！」立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊，自11月14日首站下營區展開，至12月11日已來到第8天，也是最終站，宣告大台南37區正式完成。

11日行經永康和七股、西港、佳里、將軍、北門、學甲等地。陳亭妃與市議員陳秋萍、市議員蔡秋蘭、市議員陳怡珍等人逐一將台南各區地圖拼上，民進黨市黨部主委潘新傳也到場致意，象徵「騎」動公投宣傳鐵馬隊，巡迴大台南37區正式完成，足跡已踏遍溪南到溪北，從海線到山區面面俱到，宣傳公投議題滴水不漏，就是要務求「公投四個不同意」順利過關，堅決守護台灣的下一代。

12日下午2時也將於安平林默娘公園東側廣場舉辦大型公投說明會，屆時蔡英文總統、賴清德副總統及行政院蘇貞昌院長都將到場宣講，邀請大家踴躍出席，共同守護台灣。

陳亭妃指出，經過四個禮拜用鐵馬行的方式深入基層宣傳，從民眾熱情的反饋，明顯感覺到公投議題發燒的氣勢。但是公投熱起來還不夠，許多長輩反應不曉得「選票到底長什麼樣子」、「12月18日要怎麼投」。由於，此次的公投選舉不同於以往針對候選人選舉，沒有號次、沒有大頭照，年長的長輩較難記住投票內容。因此，她透過社群媒體舉辦「公投模擬投票」，讓支持者在Line上面搶先看到選票的樣式、內容。除了發放公投口罩作為宣傳以外，藉著官方LINE頻道進行現場手機投票教學，在最後7天這個關鍵的階段，用最簡單的方式向鄉親宣傳，期盼能降低因緊張而手忙腳亂、蓋錯票的機率。

陳亭妃表示，在「騎」動公投宣傳鐵馬行的一路上，遇到許多熱情的鄉親向她打招呼，為她加油！讓她知道只要是為台灣做對的事情，就不會孤單，完全忘記身體上的疲累，越騎越勇、越騎越有精神。她強調，公投絕對不是只有北部的事情，只要台灣一發生問題，全國所有縣市絕對受到影響。為了在國際上更有競爭力，簽定自由貿易對台灣的經濟來說非常重要，我們才能在關稅上提供優惠與其他國家競爭。而公投綁大選將導致2018年一邊投票、一邊開票的亂象再次上演，有失選舉公正性，實非先進民主國家所為。

陳秋萍則表示，「騎」動公投宣傳鐵馬隊今日來到永康區，騎完這最後一哩路，就完成巡迴大台南37區的階段性任務。但是，宣傳公投還沒有結束，最後這7天才是關鍵，他要響應蔡英文總統呼籲鄉親一人拉四票，在12月18日都投下「四張不同意」。蔡秋蘭也強調，一個人拉四票，就是四個不同意，這次選舉不是要選誰，而是選自己的未來。

因此，為了台灣未來的發展，為了讓我們的下一代更有競爭力，12月18日拜託鄉親呼朋引伴，一定要出來投下「四張不同意」。把握國際交流的契機，只要人民團結做政府的後盾，就能讓小英政府在國際上好好發揮。