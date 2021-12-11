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環警監聯合稽查在台南安平　噪音改裝車輛無所遁形

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局，會同台南市環保局及台南監理站，10日夜間在安平路雙向，規劃執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次聯合稽查勤務針對車輛燈光、車身及排氣管之改裝及他類交通違規聚焦執行稽查取締，共攔查69輛汽機車、噪音檢測12件、不合格1件、一般告發19件、無照駕駛1件、號牌註銷1件、酒駕公共危險1件，另10日於華平路段執行交通違規稽查時也查獲詐欺通緝犯1名。

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾時常反映改裝車輛行駛噪音擾人不已，且部分駕駛為追求刺激及快感，一路高速行駛、拉轉油門，罔顧其他用路人安全，著實令人憤慨及無奈，台南市警四分局透過大數據分析掌握轄內重要路、時段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃多點式機動攔檢勤務，全面加強蒐證、稽查，同時亦持續函發環保機關，爭取相關噪音科技執法設備，期能有效效遏止改裝車輛長年妨礙安平地區環境安寧之歪風。

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，不當改裝車體與電氣設備，車輛安全結構可能因此減弱，進而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗；而改裝排氣管致生噪音部分，除依「噪音管制法」第28條可處車主或駕駛人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善外 仍未完成改善者，還可按次處罰。

▲台南市四分局會同環保局及監理站夜間聯合稽查，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，民眾若有蒐集到相關違規車輛噪音擾寧證據，亦可直接上傳環保署噪音車輛檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw），經查證屬實者將通知車主到案檢測，不合格者亦將依法開罰。

四分局長甘炎民表示，警方將會持續聯合環保局及監理機關加強稽查安平區改裝噪音車輛，針對熱門區域路、時段進行執法蒐證並移請權責機關依法裁罰，絕不容任。據統計，2021年四分局通報召回驗車執法量能已達850件，警方在此呼籲民眾切勿存有僥倖心態，以免受罰得不償失！

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