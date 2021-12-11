「蜘蛛賊」爬鷹架5樓行竊　見電眼浴巾矇臉跪地爬蠢樣全都錄　

▲男子從隔壁工地鷹架一路爬上5樓，一上來才發現有監視器，趕緊趴地並用浴巾包頭避免被拍到。（圖／翻攝《我是湖口人》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名居住在湖口的民眾，遭到竊賊在光天化日下私闖民宅，監視器拍下竊賊清楚長相，屋主憂心居住安全受威脅，除了向警局報案，也將陌生男子攀爬上五樓進入自家陽台的畫面PO上網，提醒大家注意安全。而監視器也錄到該名男子一上五樓就發現在監視器，除了馬上跪地爬行，甚至還拿屋主的浴巾遮臉，避免被拍到容貌。

屋主在臉書「我是湖口人」貼文表示，一名男性竊賊，光天化日下，在早上10點多私闖自家五樓頂樓，提醒大家，年關將近、小心注意。不過對於自家竊案被媒體報導成「可笑的偷衣賊」不以為然。

屋主認為，自家斜對面就是警察局，但是竊賊就是把警察當「軟柿子」，才膽敢大白天當起蜘蛛人攀爬外牆。她說，今年6月間自己在飲料店掉了錢包，將監視器畫面送交警局，直到現在都沒有下文，甚至這次報案時，還有指紋採檢人員告訴她「湖口治安很不好」。

屋主憂心，住家附近的監視器年久失修，歹徒把警局當「裝置藝術」，居住安全受到威脅，痛批「這監視器查一下基本上都可以抓到，如果這都抓不到真的不太行欸…更別說以後如果有大案件發生後果會怎樣」。

▲男子趕緊蹲下，左右匍匐後發現無法躲過監視器電眼，最後撤回衣架旁扯下毛巾把頭包住。



據了解，這名竊賊是經由房屋旁的施工鷹架攀爬上來，一踩進頂樓才發現監視器，當場趕快趴下找掩護，左右閃躲後最後決定拿起眼前的浴巾把臉包住，屋主當時聽到頂樓有聲響，才前往察看，沒想到就發現不明闖入者，驚嚇之餘也大聲喝斥，竊賊則趕緊開溜逃離現場。

警方說，目前已經鎖定竊賊身分，但由於尚未破案，細節不便多說，但是也提醒民眾，遇到宵小歹人時，應衡量自身能力，包含身形、體力懸殊，或是對方可能持有利器，再決定是否直球出擊，保護自身安全應為最重要，後續再報警協助，避免歹人狗急跳牆。

▲男子包著毛巾匍匐前進，未料出師未捷，沒多久就被屋主發現，只好腳底抹油快逃。

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