　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「蜘蛛賊」爬鷹架5樓行竊　見電眼浴巾矇臉跪地爬蠢樣全都錄　

▲男子從隔壁工地鷹架一路爬上5樓，一上來才發現有監視器。（圖／翻攝《我是湖口人》，下同）

▲男子從隔壁工地鷹架一路爬上5樓，一上來才發現有監視器，趕緊趴地並用浴巾包頭避免被拍到。（圖／翻攝《我是湖口人》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名居住在湖口的民眾，遭到竊賊在光天化日下私闖民宅，監視器拍下竊賊清楚長相，屋主憂心居住安全受威脅，除了向警局報案，也將陌生男子攀爬上五樓進入自家陽台的畫面PO上網，提醒大家注意安全。而監視器也錄到該名男子一上五樓就發現在監視器，除了馬上跪地爬行，甚至還拿屋主的浴巾遮臉，避免被拍到容貌。

屋主在臉書「我是湖口人」貼文表示，一名男性竊賊，光天化日下，在早上10點多私闖自家五樓頂樓，提醒大家，年關將近、小心注意。不過對於自家竊案被媒體報導成「可笑的偷衣賊」不以為然。

屋主認為，自家斜對面就是警察局，但是竊賊就是把警察當「軟柿子」，才膽敢大白天當起蜘蛛人攀爬外牆。她說，今年6月間自己在飲料店掉了錢包，將監視器畫面送交警局，直到現在都沒有下文，甚至這次報案時，還有指紋採檢人員告訴她「湖口治安很不好」。

屋主憂心，住家附近的監視器年久失修，歹徒把警局當「裝置藝術」，居住安全受到威脅，痛批「這監視器查一下基本上都可以抓到，如果這都抓不到真的不太行欸…更別說以後如果有大案件發生後果會怎樣」。

▲「蜘蛛賊」爬鷹架上5樓　見電眼秒變身...「蛙人」矇臉全都錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子趕緊蹲下，左右匍匐後發現無法躲過監視器電眼，最後撤回衣架旁扯下毛巾把頭包住。

據了解，這名竊賊是經由房屋旁的施工鷹架攀爬上來，一踩進頂樓才發現監視器，當場趕快趴下找掩護，左右閃躲後最後決定拿起眼前的浴巾把臉包住，屋主當時聽到頂樓有聲響，才前往察看，沒想到就發現不明闖入者，驚嚇之餘也大聲喝斥，竊賊則趕緊開溜逃離現場。

警方說，目前已經鎖定竊賊身分，但由於尚未破案，細節不便多說，但是也提醒民眾，遇到宵小歹人時，應衡量自身能力，包含身形、體力懸殊，或是對方可能持有利器，再決定是否直球出擊，保護自身安全應為最重要，後續再報警協助，避免歹人狗急跳牆。

▲「蜘蛛賊」爬鷹架上5樓　見電眼秒變身...「蛙人」矇臉全都錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子包著毛巾匍匐前進，未料出師未捷，沒多久就被屋主發現，只好腳底抹油快逃。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑　外籍應召女慘遭洗劫性侵

►看好台北經驗「囤房稅救房價」　時力要林智堅快跟進

►「台灣雞排之霸」慘了！隨地亂丟死雞　滿地腐屍臭爆新竹山谷

► 洗腎男躁動自拔管路沒人知　大量出血亡！透析室護理師遭起訴

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／再增2例Omicron侵台！　從美國、英國入境
韓國瑜公投表態了！　痛批「只剩貪婪與狂妄」
P3實驗室門把、桌面驗到病毒！專家驚呼「不可能」　揭2大疑點
85歲謝賢晚年生活「像在等死」！　謝霆鋒無奈嘆：可憐榜樣
3寶媽搭上已婚男　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸
YouTuber「裝溺水衝點閱」　驚動50名警消！下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

群組傳大頭照「就是他專殺鐵路員工」！　台鐵列車長互嗆判免賠

「蜘蛛賊」爬鷹架5樓行竊　見電眼浴巾矇臉跪地爬蠢樣全都錄　

快訊／彰化民宅火警！　3人受困1婦無呼吸心跳

車頭全毀零件噴飛變電箱搖搖欲墜　小客車自撞電線桿駕駛不治

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

獨／鄰居敲木魚+念經深夜還不停　怒搬2捆大龍炮藏他車底開炸

快訊／國道一號「砂石車自撞打橫」！車流紫爆

公車違規超暴力迴轉　機車剎車不及攔腰撞上2人受傷

單親3寶女導遊搭上已婚遊覽車司機　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸

桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

群組傳大頭照「就是他專殺鐵路員工」！　台鐵列車長互嗆判免賠

「蜘蛛賊」爬鷹架5樓行竊　見電眼浴巾矇臉跪地爬蠢樣全都錄　

快訊／彰化民宅火警！　3人受困1婦無呼吸心跳

車頭全毀零件噴飛變電箱搖搖欲墜　小客車自撞電線桿駕駛不治

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

獨／鄰居敲木魚+念經深夜還不停　怒搬2捆大龍炮藏他車底開炸

快訊／國道一號「砂石車自撞打橫」！車流紫爆

公車違規超暴力迴轉　機車剎車不及攔腰撞上2人受傷

單親3寶女導遊搭上已婚遊覽車司機　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸

桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

MAMA／秀英紅毯辣翻！透膚只穿小可愛　鬆口提「少時15週年計畫」

首屆「出口盃盲人棒球賽」落幕　曾陶鎔：心比眼睛更重要

快訊／再2起Omicron侵台！從美、英非高風險國入境「全突破性感染」

「BMW休旅車」不能當禮車？　新郎曝原因...網刷三觀：長知識了

遊客問「會不會覺得魚好吃」　水族館長「直白神回覆」笑翻23萬網

宏都拉斯恐宣布斷交？美國掌握「關鍵武器」助台　鞏固邦誼還有希望

理工男讀1科系「月薪超雷」！　過來人狂勸退：快重考

雙12限時快閃！東森購物網送面膜會員開心免費換　明再送1212串衛生紙

悍將當年挖洪總就大規模獵才　桃猿險遇「沒死也半條命」窘境

人民才是主人！韓國瑜表態「4個同意」　批民進黨只剩貪婪與狂妄

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商遭起訴

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

沒手機影響生活　賣淫女告警拿回手機

高雄養生館違防疫規定斷水電！「胸猛」復業　賣淫女超邪惡　

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

「騙扁小子」被判強制工作　大法官認違憲

生教組長外遇校護帶回家激戰　辣小三竟反告元配

快訊／台9線騎士自摔！墜3m深卡進消波塊

「林秉樞」竟出現新IG帳號　2則限動內容曝光

高雄8天倒2名警官！保大分隊長搶救6天不治　他助棄嬰尋母

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

騎士被垃圾車撞亡　妻告國賠獲償

更多熱門

相關新聞

竊賊偷錢先拜拜　勾2百元後被發現

竊賊偷錢先拜拜　勾2百元後被發現

苗栗縣竹南鎮1名羅姓無業的男子，日前因缺錢花用，竟大膽到廟裡偷香油錢；也許是因為做虧心事，男子行竊前卻先拜拜祈求心安，不過神明可不買帳，雖只偷了2百元香油錢，但整起過程被監視器拍個一清二楚，經警方積極偵辦，成功循線查獲竊賊，依竊盜罪函送法辨。

笨賊騎小綿羊偷大冷氣　被發現還不罷手

笨賊騎小綿羊偷大冷氣　被發現還不罷手

富商醉倒273萬名錶被偷　竊賊一聽氣炸

富商醉倒273萬名錶被偷　竊賊一聽氣炸

高檔滑板車停樓梯間遭竊　正妹被害人怒PO賊影

高檔滑板車停樓梯間遭竊　正妹被害人怒PO賊影

凌晨竊取小貨車財物 落網男：「從車上撿來的！」

凌晨竊取小貨車財物 落網男：「從車上撿來的！」

關鍵字：

我是湖口人竊賊

讀者迴響

熱門新聞

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面