賊性堅強！2笨賊騎小綿羊想搬大冷氣　被闆娘發現還是要偷

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局頭份分局，6日晚間執行網路巡邏時發現，1名徐姓女子在網路社群中PO文指稱，放置屋外冷氣機遭2名不明男子企圖竊取，經制止後倉惶逃逸。員警主動偵辦，經檢視監視器畫面後，發現宋姓（44歲）、陳姓（40歲）男子2人涉有重嫌，在警方積極追查下，7日在宋嫌等2人住處將他們逮捕歸案。

▲宋姓及陳姓竊嫌，騎著無牌機車看見店家冷氣放置戶外，竟異想天開想用機車搬走，被店內師傅發現後倉皇逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經調查，2嫌在6日上午10時許，騎著宋嫌母親的機車，行經頭份市東田街一處冷氣機行時，見戶外擺放多台冷氣機，一時起貪念，趁無人注意之際欲行竊，未料遭店家發現制止後騎車逃逸，店家因無財物損失故未報案。

▲2嫌騎著無牌機車企圖偷竊，被眼尖師傅發覺有異而倉皇逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐姓女業者表示，當時在門外看見2人從巷口緩緩騎車前來，還和騎士對眼相看，但她不為意就進門工作，怎料這2名大膽狂徒，人都還在就準備偷竊，幸好被遠遠在工作的徐姓師傅發現，才上前一問究竟。徐姓師傅指出，當時2嫌說要和老闆買冷氣，2人一拉一推就想趕緊將東西搬上車。師傅覺得不太對，才先阻止他們。

徐姓師傅又見這輛機車無懸掛車牌驚覺有異，直接叫他們趕緊將冷氣放下，不然就要報警處理，2人才趕緊跳上機車一溜煙消失不見。此畫面PO出後，警方積極介入調查，經比對監視器畫面糾出竊賊身分，宋嫌等人見警方登門，自知事跡敗露，遂向警方坦承犯行，全案偵訊後將宋嫌等2人依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼徐姓業者也表示，雙方都已對到眼了，還敢下車行竊，也直呼真這2人夠大膽。（圖／記者黃孟珍攝）

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