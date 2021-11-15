高檔滑板車停樓梯間遭竊　正妹被害人怒PO賊影：社會的垃圾！

▲文山區羅斯福路六段某公寓內出現一名竊取滑板車的竊賊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

13日凌晨3時許，台北市文山區羅斯福路六段某公寓樓梯間發生歹徒入侵、竊取高價電動滑板車案，由於住戶直接把滑板車放在樓梯間引起歹徒覬覦，趁夜將該市價高達2萬元的滑板車搬走，樓梯間監視器錄下歹徒身影，警方證實已受理報案追查。

▲文山區羅斯福路六段某公寓內出現一名竊取滑板車的竊賊、轄區景美派出所長黃國倫說明偵辦進度。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人事後將監視器畫面上傳臉書社群示警；劉姓女被害人表示，「這個人偷竊！偷我的電動滑板車！已經報警處理了」、「請不要姑息、這種人會再犯！社會的垃圾！」。畫面顯示，歹徒身穿深色上衣長褲，頭戴漁夫帽遮蔽臉孔。

文山二警方15日下午對外說明，被害民眾檢具監視器畫面到轄區景美派出所報案，警方循線到場採證，並擴大調閱周遭監視器，據信已掌握歹徒身分，呼籲民眾若購買高價電動代步工具，應該選擇有防盜設計產品，或者停在自家居所，避免遭有心人覬覦。

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