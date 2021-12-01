新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑　外籍應召女慘遭洗劫性侵

▲新竹檢警日前偵破一起應召女被黑吃黑的組織犯罪。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名經營外籍女子應召站的沈姓男子，組成「瓢蟲戰隊」擴大招募，設計洗劫其他應召站的外籍女子後加以性侵，事後誣陷對方偷男客財物。檢方循線逮捕7人，全案依組織犯罪、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署5月間接獲情資後深入追查，以沈男為首的犯罪集團在新竹市區專門針對性交易外籍女子洗劫，為擴大地盤，沈男召募多人籌組「瓢蟲戰隊」，於新竹市區所經營的應召站內計畫性洗劫外籍女子。

該集團先選定在新竹市區性交易外籍女子，派集團成員佯裝顧客，是先由集團成員到場埋伏，分派接應、把風等角色，「顧客」則趁女子脫光衣物後，對之拳打腳踢、拍攝裸照，使之不能抗拒，進而洗劫全部財物，趁機性侵。

▲以沈男為首的7人組組「瓢蟲戰隊」，於新竹市區所經營的應召站內計畫性洗劫外籍女子。

之後再報警宣稱被害人偷取其財物，或者檢舉防疫破口，企圖影響警方辦案方向，犯罪成員則在得手後快速離開現場分贓。

專案小組守株待兔，6月間發現該集團再度犯案，先將成員任男逮捕並聲押獲准，再經由比對資料確認該集團成員身分後，於8月將其餘成員拘提到案，1名少年移送少年法庭處理，只參與1次把風行為的林嫌予以交保外，另將沈姓、黃姓、黃姓、楊姓等4名男子向新竹地院聲請羈押獲准，並查扣強盜及經營應召站犯罪所得車輛1部、現金共20多萬元等物。

11月將主嫌沈男經營應召站所得而購買寶馬轎車予以變價，共拍得100萬元予以扣押，將被告7人分3波分別以違反組織犯罪防制條例、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌提起公訴。

檢方請院方審酌，沈男指示、策畫該集團，針對背井離鄉從事性交易謀生之弱勢外籍女子，施以暴力或妨害性自主等方式，強盜財物，手段殘暴，行徑囂張，嚴重危害社會治安；且在今年5月以後社會大眾嚴防COVID19期間，仍未見停業，而製造防疫破口，危及社會大眾健康，建請從重量刑，同時聲請將查扣之犯罪所得均依法宣告沒收。

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