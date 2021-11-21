富商警局旁醉倒「273萬名錶被偷」！竊賊一聽氣炸：我只賣3000欸

▲富商喝醉酒，醒來發現名錶、錢包都被偷了。（示意圖／unsplash）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名富商出門餐敘，期間喝了許多久，導致走路搖搖晃晃，甚至還趴在郵筒上睡著，沒想到因此遭到盯上，隔天下午酒醒，才發現手上的名錶、錢包全部消失，急得報警處理。沒想到，警方循線逮到人，才知道要價將近280萬的名錶，竟被竊賊以3,000元的價格賣了。

吳姓富商與朋友聚餐、喝酒，回家的途中因為太累，醉倒在郵筒上，隔天下午酒醒，發現手上的名錶、錢包都不見了。

吳姓富商感到十分懊惱，趕緊到警局報案。警方接獲報案，發現案發地點就在中山分局旁，鎖定特定對象，循線逮捕60歲的林姓嫌犯，卻已經找不到吳姓富商的名表。

▼富商名錶被偷，竊賊用3,000元的價格賣掉。（圖／《東森新聞》）



富商表示，這支錶近期才在信義區專櫃購買，包含選購的配件，一共花了273萬元。嫌犯一聽，當場氣炸了，一開始拿去當鋪典當，遭到拒收，後來只能拿去「賊仔市」，賤賣3,000元，根本沒想到居然這麼高價。

據了解，林姓嫌犯已非第一次犯案，先前就是洗劫累犯，得手財物後還刻意穿越公園、巷弄，製造斷點，最後依舊落網。

由於八大行業解封，報復性飲酒潮出現，目前警方仍在調查當中，持續追查名表的下落，也要釐清是否有集團鎖定犯案，全案仍待進一步調查。

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