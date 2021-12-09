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社會 社會焦點 保障人權

神明有在看！偷香油錢前先拜拜　竊賊偷2百元馬上被發現

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名羅姓無業的男子（39歲），日前因缺錢花用，竟大膽到廟裡偷香油錢；也許是因為做虧心事，羅男行竊前卻先拜拜祈求心安，不過神明可不買帳，雖只偷了2百元香油錢，但整起過程被監視器拍個一清二楚，經警方積極偵辦，成功循線查獲竊賊，依竊盜罪函送法辨。

▲大膽竊賊趁正中午香客稀少之際，直接偷取功德箱內的2百元香油錢塞在褲袋內。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大膽竊賊趁正中午香客稀少之際，直接偷取功德箱內的2百元香油錢塞在褲袋內。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，日前近中午時分，羅男騎車到竹南1間宮廟，空手進入該廟內，行跡鬼祟、左顧右盼後，先是雙手合十對著神明膜拜，怎料隨後直接走到功德箱前方，開始下手行竊；先用鉤子釣出2張百元鈔票後，放至褲子口袋內，自以為四下無人，未料大膽惡行遭廟宇管理者撞見，隨即逃離現場、急奔而去，管理者因而向警方報案。

▲▼竊賊先對神明拜拜後，趁四下無人再動手行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼竊賊先對神明拜拜後，趁四下無人再動手行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼竊賊先對神明拜拜後，趁四下無人再動手行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警積極追查出犯嫌身份，然其居無定所，查緝不易；經員警努力不懈下，順利查獲羅嫌到案，羅也坦承因缺錢花用，一時心生歹念，竊取共計新台幣200元香油錢，東窗事發後，追悔莫及，仍需負擔相關刑事責任，全案於12月7日依竊盜罪函送苗栗地檢署。

竹南警察分局呼籲，對轄區內所發生的竊案均相當重視，並積極偵辦，以保障民眾財產安全，民眾切勿以身試法，法網恢恢、疏而不漏，員警必然追查到底，還給鄉親們安居安心的生活空間。

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