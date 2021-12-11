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「我不是網軍！」　柯昱安遭爆是網軍頭帶風向：歡迎檢調來查

▲▼北市府副發言人柯昱安說明市府電腦遭駭經過。（圖／記者林敬旻攝）

柯昱安遭爆是網軍，他嚴正否認。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導指出，在日前請辭民眾黨文宣部主任一職的柯昱安，手握5組帳號在PTT發文帶風向。對此，柯昱安11日受訪強調，個人沒有使用任何公務資源、黨務資源來操作網軍，他個人也不是網軍，「歡迎檢調單位針對我個人或是相關單位做調查，歡迎大家來調查，我個不是網軍」。

媒體報導指出，柯昱安分別用「smartanko」、「keep90ing」、「orioles5566」、「saintbang56」與「YangNing5566」等5組帳號在PTT發文，互相噓文、推文營造聲量，但這些帳號在不久前遭版主抓包，IP位置交叉比對都雷同，遭水桶、禁止發文10年。

柯昱安表示，「smartanko」最初確實是他所創，但在2017年的時候就沒有在使用該帳號，所以就把它借給一位朋友，「大家可以看到，中間有3年左右時間這個帳號沒有任何動靜」。

柯昱安說，一直到今年他的朋友使用這個帳號發文，前幾天接到記者電話才去跟朋友求證，原來他有拿帳號發文，似乎因為IP紀錄跟其他幾個帳號是一樣，所以被PTT站方揪出來是分身帳號被停權。

「這位朋友是2014年共同參與選戰志工的柯粉。」柯昱安表示，他和那位朋友都是在外面發傳單的志工，他會在上面發一些幫柯文哲、民眾黨辯護的文章，我覺得是非常稀鬆平常的，他不是網軍。

至於報導裡的其他帳號，柯昱安表示，「都跟我沒有關聯，不是我所創立，我也從來沒有使用過，這些發文內容都不是我個人的行為」。

最後，柯昱安說，他在上個月就提了辭呈，之後也不會參與任何民眾黨的黨務活動，也沒有從政、參選的打算，要變民眾黨外包廠商也只是柯市長的玩笑話，從來沒有這樣的計畫，更不可能去搞網軍。

「我是真心要裸退休息，不知道為什麼還要在走之前還要對我個人做這麼多無謂的攻擊。」柯昱安表示，如果真的是民眾黨內人士或是柯團隊的人所為，他個人是非常心寒，非常不樂見柯團隊的放話文化，「我是非常認真做事的人，不是像林秉樞這種加爆惡魔，不需要用這樣子的方式對我做人格毀滅。希望網軍的謠言就到此為止」。

「從報導脈絡看起來，應該是柯團隊有人在做放話。」柯昱安說，柯團隊對媒體放話的行徑已經行之有年，當年雙城論壇一下飛機，就馬上有人要把直播事件嫁禍給其中一位幕僚，從那時候開始，相關的放話文化就一直在繼續，這也是讓人心寒的原因。 

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關鍵字：

柯文哲柯P台北市柯昱安民眾黨

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