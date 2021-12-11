「兒子被綁架」婦報案欲匯款　警火速阻詐保30萬血汗錢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人10日中午打電話向中壢警方報案指稱「兒子遭綁架」，對方要求30萬元贖人，警方據報後趕緊到陳婦住家了解狀況，發現是詐騙集團所為，安撫陳婦情緒後，要她打電話給兒子，並回撥電話給媽媽確認安全無虞，員警解說此為詐騙老梗，目的就是要騙錢，陳婦才恍然大悟，直呼保住自己辛苦血汗錢。

▲桃園市中壢區陳姓婦人10日中午打電話報警，指稱兒子遭綁架，員警趕緊前去婦人住家安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局龍興派出所10日中午接獲報案，54歲的陳姓婦人指稱「自己兒子遭綁架」，歹徒聲稱要她匯款30萬元贖人，否則對其不利等語，員警吳俊彤、陳凱霖據報後趕抵陳婦住家安撫，但陳婦堅持要趕到金融機構匯款，否則兒子恐遭不測，員警見狀立即連繫其彭姓兒子立即撥打電話給陳婦報平安，確認自己安全無虞，陳婦接獲兒子電話後，確認兒子平安無事，頻頻向員警致謝，還將家中水果致贈員警還笑說：「已經沒事了，感謝你們幫忙。」

▲桃園市中壢區陳姓婦人10日中午打電話報警，指稱兒子遭綁架，員警及時阻詐，陳婦還拿出橘子給員警感謝協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，陳婦的子女因工作關係都在外地工作，平時並未與父母同住，陳婦接獲電話時無法在第一時間確認兒子是否安全，因而掉入詐騙陷阱，所幸警方及時趕抵安撫，沒有讓詐騙集團得逞，員警還對陳婦提出防詐三絕招「不要匯款」、「不要轉帳」、「不要將存摺、金融卡，交付給陌生人」等，陳婦對員警積極阻詐表達感謝。



中壢警分局提醒，民眾應常與家人聯繫，必要時可用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免無法聯繫掉入詐騙陷阱，另外呼籲接獲疑似綁架案件電話，應先向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以確保生命財產安全。

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