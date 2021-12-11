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休旅車誤闖沙灘輪陷50cm！他驚見漲潮快逃　飄流木+鋼索助脫困

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時竟誤闖進入沙灘區受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時竟誤闖進入沙灘區受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

呂姓男子10日晚間獨自駕車沿台15線西濱公路從新竹北上，行經桃園市蘆竹區與台61線時，疑似不熟悉路況誤闖進入沙灘區，後來察覺輪胎陷入沙灘上進退不得，打開車窗聽見海浪聲時疑正要漲潮，嚇得趕緊打電話求救，蘆竹警方與消防人員趕來，先以漂流木協助讓輪胎脫離沙灘，再找來大型沙灘車以鋼索慢慢脫離沙灘，經過十餘分鐘吊掛終於擺脫陷入沙灘危機，成功將休旅車拖出沙灘區。

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員趕抵查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員趕抵查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，呂姓男子10日晚間6時許，駕車從新竹縣沿濱海公路台15線北上，準備北返新北市住家，晚間7時許行經蘆竹區台15線公里、台61線快速道路路口時，疑因天色昏暗駛入對向車道，直接開進了沙灘區，且深入沙灘50餘公尺才驚覺輪胎陷入沙灘無法動彈，後來打開車窗還聽到海浪聲。

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員以漂流木讓輪胎脫離深陷沙灘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員以漂流木讓輪胎脫離深陷沙灘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂男一度想倒車脫困，但前輪卻陷入沙坑，且輪胎越陷越深，由於現場一片漆黑，又擔心漲潮會滅頂，趕緊打電話向警方求援，但呂男因此過度恐慌，說不清楚正確受困地點。蘆竹警分局外社派出所警員彭竟豪教導他使用手機定位，經過一番尋覓終於尋獲受困的呂姓男子。

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員找來四輪傳動沙灘車合力協助讓休旅車脫離沙灘區。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，警消人員找來四輪傳動沙灘車合力協助讓休旅車脫離沙灘區。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於休旅車輪胎深陷沙灘，員警還找來消防人員協助，在附近找來漂流木，讓輪胎可以吃力慢慢使出受困沙灘，再找來大型四輪傳動沙灘車，以鋼索固定休旅車車尾處，再將輪胎方向往外拉開，一步一步往後拖拉，終於拖出受困沙灘，成功完成沙灘救援任務，呂男驚魂魏境趕緊向警消人員致謝。

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，蘆竹警方還原當時呂男可能誤闖之路線。（圖／翻攝自Google Map）

▲呂姓男子10日晚間獨自駕駛休旅車沿西濱公路台15線北上，行經桃園市蘆竹區時誤闖受困沙灘區，蘆竹警方還原當時呂男可能誤闖之路線。（圖／翻攝自Google Map）

蘆竹警分局呼籲，駕車行經偏僻路段，應保持高度警覺，隨時注意路況，遇有緊急危難，請立即撥打「110」或「119」，以免錯失黃金救援時機。

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