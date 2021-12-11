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民進黨公投造勢找「辣妹熱舞」　柯文哲：很正常、沒什麼

▲民進黨舉行公投宣講時，找來火辣舞群炒熱氣氛。（圖／翻攝自YouTube／INFINI HD 4K ( dan201 )）

▲民進黨立委林岱樺舉行公投宣講，找來火辣舞群炒熱氣氛。（圖／翻攝自YouTube／INFINI HD 4K ( dan201 )）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨全力衝刺1218四項公投，每周接舉辦造勢活動，而近日在高雄舉行公投宣講，更找來火辣女舞者表演，引來網友批評。對此，台北市長柯文哲今（11）日受訪回應，「造勢場合有辣妹很正常，沒什麼。」

民進黨在高雄舉辦的公投宣講，找來辣妹在台上熱舞助陣，影片上傳到網路後引發網友熱議，「好嗨喔！台灣真有力」，不過也有網友認為，「高譚市的水準就這樣，身在其中也是無言，更有力？」、「真的是讓人很無言的政黨」、「當作廟會熱鬧在辦。最會物化女性的台灣進步價值」。

國民黨台北市議員游淑慧批評，顏寬恒炒米粉不行，民進黨發便當看熱舞沒問題？「台灣的對與錯我真的混亂了。」

游淑慧表示，民進黨聲稱尊重女性，但任何場所都少不了女性炒熱氣氛？挺高嘉瑜委員，但希望她低調 ，甚至直接搶話、不讓她回應。

游淑慧質疑，民進黨到底花多少錢？民進黨到底多有錢？根據她的了解，拼湊起這一場活動的規模、 動員跟經費「起碼浩資百萬」。

此外，根據媒體報導，這場公投宣講是由民進黨立委林岱樺所舉辦的，游淑慧再質疑，「辣妹舞蹈、便當如山，誰出的錢？是中油還是林岱樺。帳篷場佈、燈光音響，誰出的錢，是中油還是林岱樺。」

▲▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

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柯文哲辣妹民進黨公投

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