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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文執政5年斷交8國　國民黨：民進黨只會卸責甩鍋

▲▼布吉納法索與我斷交,總統蔡英文發表重要談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文任期至今已滿5年，盤點其任內斷交的邦交國，連同今日斷交的尼加拉瓜在內，目前已失去8國。對此，國民黨抨擊，民進黨應先深刻檢討自己執政5年來丟失8個邦交國、至今無人負責下台、「滿江紅」的外交成績單。

江怡臻表示，馬英九總統執政時實行穩健的「活路外交」政策，同時處理兩岸與國際關係，即便有邦交國有意轉向，也在兩岸關係穩定的大局下不致生變，僅在執政末期斷交甘比亞一國，就被綠營痛批應該下台負責，如今蔡英文執政5年來斷交8國，外交部長吳釗燮仍然不見反省、不動如山。

針對民進黨呼籲朱立倫應在海峽論壇抗議，江怡臻表示，朱立倫參與本屆海峽論壇的方式為本週三就預錄好的「致詞影片」，表達樂見民間社會力交流，並無其他視訊連線交流、也無其他互動，民進黨與其甩鍋國民黨，應先深刻檢討自己執政5年來丟失8個邦交國、至今無人負責下台、「滿江紅」的外交成績單。

江怡臻指出，海峽論壇的定位是兩岸的民間各領域交流，國民黨站在在野黨的立場，會協助促進兩岸民間社會力往來、累積善意互動，確保台海和平穩定，以及在陸台商及台生的安全與權益，因此朱立倫是透過「預錄影片」的方式簡單致意，並未視訊參與。

江怡臻說，尼加拉瓜共和國宣布與中華民國斷交，國民黨與全體國人同樣深感痛心、遺憾，朱立倫也嚴詞譴責尼加拉瓜政府背信忘義、不顧台灣長期協助與支持的斷交作為，更對中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，表達遺憾及不認同，而對於任何破壞臺海和平、傷害臺灣人民情感的作為，國民黨也絕對不會接受。

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