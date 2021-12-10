斷交再逢13架次共機闖我ADIZ　　「2款機型」繞飛至台灣東南外海

▲共軍10日出動13架共機闖我防空識別區。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜9日宣布與中華民國斷交，隨即與中華人民共和國復交，並透過聲明稱台灣是中國領土不可分割的一部分。在我方外交失利之際，共軍派遣13架次共機闖我航空識別區（ADIZ），其中運-8遠干機及轟-6機甚至飛行到台灣東南外海。

國防部10日晚間7時透過「即時軍事動態」指出，今共有運-8遠干機1架次、轟-6機2架次、殲-16機6架次、運-8反潛機1架次、殲-10機2架次、空警-500機1架次闖我西南空域，而空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

根據共機飛行航機示意圖來看，運-8遠干機及轟-6機自廣東省籍福建省交界處外海現蹤後，往東南飛行一段距離後，轉向飛行至台灣東南外海再折返；從畫面看來，像是包圍台灣南方海域。

行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案》編制情形時，提到中國近期對我國侵擾不斷，共軍侵擾我ADIZ已從前年10餘架次，去年380餘架次，到今年更超過880架次。

國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」，向民眾揭露共機擾台資訊專區。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

▼共軍轟-6機。（圖／國防部提供）