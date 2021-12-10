陸外交部曾說「拭目以待」　包承柯：「這些跡象」顯示尼國早有準備

▲尼加拉瓜和台灣斷交，火速和中國復交。（圖／翻攝自新華社）

記者任以芳／北京報導

友邦尼加拉瓜今（10日）剛宣佈與台灣斷交，尼加拉瓜總統奧蒂嘉的兩位兒子率團到天津，火速和大陸復交。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的涉台學者包承柯分析，尼國已經「吃了秤砣鐵了心」，早就準備好與台灣斷交。明知道美國不斷施壓的情況下，還是做這樣決定，明確反應出尼國與美方撕破臉的態度非常的堅定。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問上海東亞研究所助理所長包承柯表示，尼國宣布與台灣斷交，特別談到中美建交公報的內容，足以證明，尼國對於台灣問題已經有非常深思熟慮。

首先這場中美角力戰，從大陸外交部之前態度可觀察出一些跡象。之前中方稱將對美採取「堅決反制」，陸外交部發言人趙立堅7日曾語帶玄機預告，美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家「拭目以待」。三天後，「美國後花園」成員尼加拉瓜宣告變心。

前腳與台斷交，尼國代表團甚至早就抵達大陸天津等待與大陸代表團會見。依照防疫要求，尼國代表團至少14天前已經秘密進入北京隔離，甚至算好「民主峰會」開會首日與台灣斷交，外界看來，這一切過程已經精心安排好。

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與副總統穆麗優（Rosario Murillo）於2021年11月勝選連任。（圖／路透）

尼加拉瓜選在美國舉辦「民主峰會」期間，火速台斷交和陸方復交。大陸國務委員兼外長王毅視訊代表團時，以「創紀錄」來形容中尼復交的速度。被稱為「美國的後花園」的中美洲出現變化，尼加拉瓜與美撕破臉轉向與大陸為友，往後必須承擔國際外交、經濟等制裁風險，對於尼國來說確實是一個非常嚴肅決定。

包承柯分析，尼加拉瓜明知道美國後續會有壓力和干預，還是鐵了心與台灣斷交，火速大陸復交，明顯看出是有所準備，絕非一夕之間決定的事情。「國際舞台上總有力和力的平衡點，尼加拉瓜就是最近出現新的平衡點。這次斷交也使得台灣在外交上受到重大的打擊。」

尼加拉瓜「突襲式」與我方斷交，讓外交部十分痛心遺憾。截至目前，中華民國從原本15個邦交國，剩下14個。包括中美洲4國，貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯；加勒比海島國4國，海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁；太平洋島國4國，馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；以及南美洲巴拉圭，非洲史瓦帝尼、歐洲梵蒂岡。