尼加拉瓜與我斷交！日本、歐洲友台議員關切　外交部：誠摯感謝

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，隨即與中華人民共和國復交，日本官房副長官木原誠二表示台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴友人，而多位歐洲友台議員、學者、記者則透過推特、臉書等公開方式向台灣表達支持。對此，外交部10日表示誠摯感謝。

尼加拉瓜當地時間9日宣布與中華民國斷交，並隨即與中華人民共和國復交。尼國聲明中提到世界只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

木原誠二10日傍晚召開記者會時，表示日方獲悉尼加拉瓜與台灣斷絕外交關係並與中國簽署建交公報事。他強調，台灣與日本共享基本價值觀，經濟關係與人員往來密切，是極為重要的夥伴與珍貴友人。日本將以台海兩岸關係及區域和平穩定的觀點，持續高度關注今後情勢發展與影響。

另外，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）、韓森（Christophe Hansen）、法國參議院議員卡托蘭（André Gattolin）、法國國民議會議員杜馬（Frédérique Dumas）、德國聯邦議會議員海德特（Peter Heidt）。

以及福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席Eloy Suárez 眾議員、比利時國會友台小組共同主席哈斯肯（Wouter Raskin）、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）、法國智庫學者波恩達茲（Antoine Bondaz）、西班牙ABC日報亞洲特派記者Pablo Diaz等各界人士，紛紛以推特、臉書等公開方式向台灣表達支持。此外，上述歐洲友人對尼加拉瓜選擇轉向中國而與台灣斷交表達深切遺憾，強調中國持續孤立台灣的國際空間不容忽視。

對於日本政府高度關注我國與尼加拉瓜斷交及台海與區域和平穩定情勢，以及在此重要時刻，歐洲友人選擇與台灣站在一起，展現誠摯的支持與關懷，外交部皆表示誠摯感謝。

外交部說，我國國際處境特殊，位居民主陣營最前線，具堅定意志與強烈決心面對各種挑戰，未來我國將持續與日本、美國及歐洲等理念相近國家深化全方位實質友好合作關係，共同促進印太區域和平穩定與繁榮。

外交部也指，作為東亞的民主自由燈塔，台灣雖然長期以來面對中國的外交打壓及文攻武嚇，卻始終不曾退縮屈服，改變我國對民主自由體制度的堅持，以及維繫有意義參與國際社會的相關努力。台灣位居捍衛民主自由陣營的戰略前沿，將持續與民主自由陣營的理念相近夥伴站在一起，不畏威權政體的壓迫，將共同強化民主夥伴的韌性與團結力量。