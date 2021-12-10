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社會 社會焦點 保障人權

尼加拉瓜公園斷交後改名？地方民眾一面倒怒噴：是嫌錢太多嗎？

▲▼蘆洲「尼加拉瓜公園」斷交後是否改名成為討論焦點。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲「尼加拉瓜公園」斷交後是否改名成為討論焦點。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

尼加拉瓜9日宣布與台灣斷絕外交關係，只承認一個中國；而位處新北蘆洲的尼加拉瓜公園也被成了焦點，就有民眾認為既然已無邦交關係，就該更改公園名稱。蘆洲區公所對此回應，目前仍在評估當中，並會聽取各界意見，如若更改將會牽扯到公車站、導覽地圖等，將是一項大工程。

尼加拉瓜公園舊稱為「集賢公園」，1991年尼加拉瓜共和國駐華大使館曾經設址在公園前方，該大使館遷移後蘆洲各界為了紀念這一段典故，才在1997年將公園更名為「尼加拉瓜公園」沿用至今，公園占地3千餘平方公尺，是當地相當知名的公園。

▼尼加拉瓜公園原名為集賢公園。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲「尼加拉瓜公園」斷交後是否改名成為討論焦點。（圖／記者陳豐德翻攝）

有媒體稱蘆洲區公所一早就收到民眾致電希望尼加拉瓜公園更名，據查證後並無此說法。針對改名問題區公所則回應，如若真要改名，不單是入口處的石刻「尼加拉瓜公園」字樣得更換，就連公車站、公車路線圖、行政區域及街道圖，甚至連公所印製的導覽地圖也都須一起換新，將持續評估並聽取各界意見。

網友則在《我是蘆洲人》粉專討論說：「名稱而已沒差啦。至少紀念過去」、「據說以前還曾經想把「集賢路」改成「尼加拉瓜大道」咧」、「名稱事小花錢事大」、「改成尼加爪拉公園」、「到底是要多愛亂花錢啊⋯⋯改名字蘆洲就會變很強嗎？」、「所以要求改名的人，以後也不喝尼加拉瓜咖啡嗎」、「是嫌我們錢太多嗎？」、「我的稅金不是拿來做這種無意義的事！」、「改成斷交公園」。

▼尼加拉瓜公園是當地民眾休憩主要場所。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲「尼加拉瓜公園」斷交後是否改名成為討論焦點。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲「尼加拉瓜公園」斷交後是否改名成為討論焦點。（圖／記者陳豐德翻攝）

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