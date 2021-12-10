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桃市抽驗市售火鍋料、蔬果　5件蔬菜產品農藥殘餘超標已下架

▲年關將屆，桃園市政府衛生局針對批發市場、傳統市場販售火鍋料、蔬果、水產等食品進行抽驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲年關將屆，桃園市政府衛生局針對批發市場、傳統市場販售火鍋料、蔬果、水產等食品進行抽驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

年關將屆，不少市民準備冬令進補，桃園市衛生局為維護食品安全，日前在網購平台、蔬果批發市場、超市、賣場、餐飲業、製造業等場所，抽驗各式湯圓、甜品、火鍋料、水產、菇類、生鮮蔬果進行抽驗，檢驗包括防腐劑、非法定色素、重金屬、動物用藥與農藥殘留等項目，其中有5件蔬菜檢出農藥殘留超標，除要求業者立即下架外，也移請供貨廠商所在地衛生局進行後續追蹤處理。

▲年關將屆，桃園市政府衛生局在傳統市場抽驗蔬果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲年關將屆，桃園市政府衛生局在傳統市場抽驗蔬果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文指出，這次抽檢總計抽驗139件，檢驗項目包括防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、微生物、過氧化氫、重金屬、動物用藥與農藥殘留。

檢驗結果中有5件蔬菜檢出農藥殘留超標，其中3件於蔬果批發市場抽驗，包括「西洋芹」檢出氟尼胺（Flonicamid） 0.02ppm（容許量：0.01ppm）、「格藍菜」檢出毆殺松（Acephate）1.30 ppm（容許量：1.0ppm）以及「高麗菜」檢出撲克拉（Prochloraz）0.1 ppm（容許量：0.01ppm）。另外2件則於網購平台抽驗為「小白菜」檢出芬普尼（Fiproni）0.008 ppm、芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.008 ppm（容許量：0.001ppm）及「皇宮菜」檢出百克敏（Pyraclostrobin）0.08 ppm（容許量：0.01ppm）。

衛生局強調，不合格之蔬果農產品，已涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬至2億元之罰鍰，衛生局已責令業者下架不得販售；另外，完整檢驗結果公布於衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw/）訊息公告「新聞稿」供民眾參考。

▲年關將屆，桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文提醒消費者，盡量挑選當季蔬果，避免購買來歷不明產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲年關將屆，桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文提醒消費者，盡量挑選當季蔬果，避免購買來歷不明產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局也呼籲，盡量選購完整包裝與商譽良好食品，避免購買來路不明、包裝標示不清產品，注意外包裝之有效日期與保存方式。消費者購買時可優先選擇當季蔬果，食用或烹調蔬果之前，可先用清水浸泡數分鐘，待農藥溶解在水中後，再用流動清水沖洗，有助於去除殘餘的農藥。若有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

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