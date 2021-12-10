尼加拉瓜宣布與台灣斷交　鄭文燦：北京政府要台灣消失

▲針對中美洲友邦尼加拉瓜宣布與我斷交，桃園市長鄭文燦10日受訪時表示，北京政府利用這種手段就是要讓台灣消失。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中南美洲友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，桃園市長鄭文燦10日受訪時表示，中華民國生存最大挑戰就是對岸的北京政府，他們用這種手段要讓台灣消失、讓中華民國消失，這是我們台灣國家發展最重要的課題，請國人一起支持政府，讓台灣能夠勇敢走出去。

鄭文燦指出，台灣是非常真誠的扮演國際角色來幫助其他國家，我看到了我們很多的農耕隊、醫療團隊在各個友邦幫助當地人民，我們是善盡國際責任，做好友邦的角色。

▲針對中美洲友邦尼加拉瓜宣布與我斷交，桃園市長鄭文燦呼籲國人要多多支持我們的國家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦回想，曾經在陳水扁總統任內，以新聞局長身分隨陳水扁訪問尼加拉瓜，那一次訪問時印象很深，包括委內瑞拉當時的強人總統查維斯也在現場，晚會上有上去演講。那時阿扁總統有參加那場就職典禮與晚會上，他剛好也站在舞台上，現在想起，台灣真的遇到外交很多困難。

面對中國戰狼式外交，鄭文燦認為，中華民華台灣生存最大的挑戰就是對岸的北京政府，中國用這種手段，包括外交圍堵、經濟脅迫、軍事威脅，要來讓台灣消失，讓中華民國消失，我想這是我們最大的根源，請國人要多多支持我們的國家。

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