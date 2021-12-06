免預約！　桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

▲桃園莫德納疫苗隨到隨打，接種送白米。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提高桃園市的疫苗接種涵蓋率，桃園市衛生局表示，自7日陸續於桃園火車站後站1樓、華泰名品城(Outlet)、桃園及中壢國民運動中心以及部分全聯門市設置莫德納疫苗接種站，現場隨到隨打免預約，接種還贈送1公斤白米1包，

衛生局呼籲18歲以上，還沒接種過COVID-19疫苗者或接種第一劑莫德納疫苗已滿4週、接種第一劑AZ疫苗已滿8週者，皆可踴躍前往接種，另已完整接種COVID-19疫苗(不論廠牌)且間隔滿5個月的民眾，再追加1劑莫德納，保護力更佳。

衛生局指出，截至12月5日止，桃園市第一劑疫苗接種涵蓋率已達82.9%，仍有約30萬市民未曾接種過新冠疫苗，已接種第一劑莫德納者，尚有2.6萬人尚未接種第二劑，已接種一劑AZ疫苗者亦尚有約13萬人尚未完成兩劑接種。

因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，應持續提高疫苗覆蓋率及第二劑完成率，以提升市民的群體保護力，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險，接種後應於接種單位休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息，加強自我健康管理及健康意識提升。