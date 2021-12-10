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「我要找黑道處理你」報關員當街打官員　因這理由不算妨害公務

▲桃園市某報關行吳姓男子，今年9月懷疑台北關務署陳姓關務人員常藉故刁難，趁其在等待接駁車時恐嚇「我要找黑道處理你」，還藉故毆打成傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某報關行吳姓男子，今年9月懷疑台北關務署陳姓關務人員常藉故刁難，趁其在等待接駁車時恐嚇「我要找黑道處理你」，還藉故毆打成傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某報關行吳姓報關員懷疑關務署台北關陳姓關務人員，常在其洽公報關時刁難，今年9月間發現陳上班前等待機場接駁車，竟上前出言恐嚇「我要找黑道處理你」，還出手毆打陳員成傷，事後航警局依傷害與妨害公務罪嫌移桃園地檢署偵辦；桃檢複訊後，傷害罪嫌聲請簡易判決處刑，但妨害公務部分，檢方認為陳當時穿便服要搭接駁車上班，並未與任何公務相關之行為，僅能以傷害罪嫌論處，難認有妨害公務罪嫌之行為，偵結予以吳男不起訴處分。

檢警調查，61歲的吳姓報關行員工，今年9月1日上午8時50分，在桃機航勤北路上公車站牌前發現關務署台北官陳姓關務人員，因不滿陳常在其洽公時藉故刁難，心生怨恨上前恫嚇「我要找黑道處理你」、「等著瞧」等語，隨後徒手向陳毆打，導致其左頸、左肩等處受傷，以此方式妨害其公務，陳姓關員事後到醫院驗傷，並向航警局報案提告。

吳姓男子經航警局傳喚到案坦承曾犯行，也承認曾出手毆打陳姓關員，航警局查出，陳姓關員曾在2015年至2018年間多次查核吳男報單上資料不全，吳男曾多次無證闖入倉儲禁區，吳男事後心生怨恨，懷疑陳員刻意找他麻煩，航警局訊後依傷害、恐嚇與妨害公務罪嫌將吳移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，吳男坦承有對陳徒手攻擊，但辯稱沒有說「我要找黑道處理你」等語，且案發時，陳身穿便服，因此認為他已經下班了，他沒有妨害公務之意思；檢方認為，吳男矢口否認曾說出恐嚇字眼，除陳姓關務人員指訴外，並無其他積極證據可資佐證，因兩人早有怨隙，僅憑陳單一指訴，難以認定有恐嚇之犯嫌。

此外，檢方審酌，依照刑法第135條第1項之罪，以對於公務員依法執行職務時強暴脅迫為要件，所謂依法，指依據法令而言，陳員也坦承案發時正要搭乘接駁車上班，當時穿著便服，制服放在辦公室，足見案發當時陳正欲搭車通勤，並未從事任何與工務相關之行為，難以妨害公務罪刑相繩，偵結予以吳男不起訴處分。

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