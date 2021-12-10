花330萬買二手賓利　引擎剎車避震器全都壞秒噴123萬

▲從事車商的翁姓男子去年向陳姓女子收購要價330萬元二手賓利車，才拉風上路卻發現引擎、剎車都有問題，到車廠維修發現要123萬餘元，翁怒向陳女索討遭拒憤而提告。（示意圖／翻攝自網路二手車訊）



記者沈繼昌／桃園報導

從事中古進口車生意的翁姓男子去年6月間向陳姓女子以330萬元收購二手賓利車，但因簽約前未掛車牌無法試車，翁購入後才開著賓利車拉風上路，未料卻發現引擎、剎車甚至連避震器都有問題，到原廠估價維修費用高達123萬餘元，翁男向陳女寄出存證信函後索討遭拒，憤而向桃園地院提告；桃園地院民事庭審理後認為翁男請求部分有理，判決陳女須如數賠償123萬餘元。

翁男主張，他在2020年6月17日向陳女簽妥汽車買賣合約書，預計購買二手賓利車，先交10萬元訂金，預計翌日付清價金共330萬元。因該輛二手賓利放在保養廠且因未掛車牌無法試車上路，從外觀看來車況都正常，翁男聽從王姓友人媒介購入二手車因此不疑有他，王男也聲稱，若交車後發現有任何故障需要維修，將由陳女負擔。

翁男取得二手賓利車後，才拉風上路未久，發現煞車燈與胎壓燈都亮起，車子開到台北後引擎警示燈也亮起，陸續又發現包括避震器在行車時發出聲響、汽油泵浦與方向機均漏油且發出聲響等多項瑕疵，翁男在第一時間通知王姓友人，王則聲稱會轉達給原車主，翁男後來請賓利汽車原廠檢查，並針對應修繕項目並出具報價單，並針對影響行車安全有立即修繕必要之零件故障出具報價單，但報價單列出後高達123萬餘元，翁將報價單轉由王姓友人提供給陳女。

陳女要求到指定的賓利汽車保養廠檢查，才能確定費用是否合理，結果評估後與翁的報價一致，陳女得知檢查結果後，竟完全不願負責，翁男事後寄出存證信函，並到桃園地院提告。

桃園地院民事庭審理時，陳女辯稱，翁男是二手車商，經常買賣、維修各國進口車與超跑，對中古汽車應有專業常識，且簽約前2度到保養廠看車，對於無法試車他並無意見，原先議價時未有之「碰撞傷」、「零件故障」、「證件不齊」、「引擎故障」、「變速系統故障」之情事，翁2次看車期間均停放於桃園賓總汽車保養場，並經具有一定專業2次檢查車況確認，兩造既願就當時車況成立、完成買賣，且原告願於未試車之情況下簽約購買系爭汽車且未為任何保留，自無於取車後翻異主張汽車存有瑕疵，要求減價，但這些都不在翁男求償範圍內。

桃園地院法官認為，汽車簽約前沒有懸掛車牌，翁無法行駛試車，只能觀察車況，無法得知實際行駛動態，後來發現的都是汽車實際行駛運轉才能知道之瑕疵，這些瑕疵都足以減少汽車價值與效用，翁男發現後立刻通知陳女，當然可以要求減少價金，認為翁男提出請求有理，應予准許，判處陳女需返還123萬餘元維修費用，本案還可上訴。

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