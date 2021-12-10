確診者中研院內足跡曝光　中研院長提出「最新四點說明」

▲中研院有一人確診，今天進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一名已離職女職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，外界認為中研院實驗室管理出問題，中研院稍早在院長廖俊智帶領下舉辦記者會，提出最新四點說明，並公布確診者院內足跡，11/23-12/6活動範圍以中研院基因體研究中心大樓為主，12/7 09:00-11:30在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前上述二處均已完成清消工作，至於關於院外足跡，則由指揮中心及地方政府說明。

昨天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，中央流行疫情指揮中心昨晚正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒，事發至今，中研院都相當低調，僅昨晚透過文字稿說明四大措施，在外界壓力下，中研院在今（10日）下午在院長廖俊智帶領下張開記者會說明。

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廖俊智指出，針對確診個案如何感染、是否遵循基因體研究中心P3實驗室運作規範、內部管理等相關機制，中研院院已組成調查小組，盡全力找出問題癥結，並以嚴謹、公正、透明的方式處理。

廖俊智提出事件四點說明，包括

1.昨日採檢86人，檢測結果皆為陰性，其餘仍在檢驗中。

2.關於院內足跡，11/23-12/6活動範圍以基因體研究中心大樓為主；12/7 09:00-11:30在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前上述二處均已完成清消工作。關於院外足跡，已由指揮中心及地方政府說明。

3.對於未在受影響區域辦公的同仁，如需相關諮詢，可電洽本院醫務室協助。如有疑慮，亦可依人事室公告原則採取居家辦公。

4.本院已成立調查小組，成員包括本院三學組研究同仁代表、院外專家、P3實驗室專業人士、本院行政主管及政風單位，將於10天內向指揮中心提出報告。



昨事件爆發後，中研院先低調回應「一切以指揮中心說法為主」，間隔數小時後，才緊急宣布四大應變措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，基因體中心今天也未對外開放，而北市衛生局今天也派出兩輛行動篩檢巴士到場幫中研院員工及附近里民篩檢。

