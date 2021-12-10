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中研院遭質疑知情不報　廖俊智神回「目前無完整訊息」

▲▼中研院召開疫情說明記者會，廖俊智院長。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院在院長廖俊智帶領下召開疫情說明記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，中研院直到今（10日）下午才舉行記者會說明，被外界質疑「知情不報」，中研院長廖俊智表示，因依法要等指揮中心開記者會後中研院才能說明，昨晚起積極展開調查，而所謂知情不報，也要查看是哪一個環節知、哪一個環節不知道，到目前為止都沒有完整訊息。

昨天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，中央流行疫情指揮中心昨晚正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，指揮中心並且公布雙北足跡。

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儘管外界很關心此事，但事發到今天下午接近24小時，中研院直到今天下午，才由廖俊智帶領一級主管召開記者會，並提出最新進度的四大說明，但因為對外界回應太慢，遭媒體質疑中研院士否知情不報。

▲▼中研院召開疫情說明記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院在院長廖俊智帶領下召開疫情說明記者會。（圖／記者許靖騏攝）

廖俊智則表示，直到今天才召開記者會，主因是依法要等指揮中心開記者會後中研院才能說明，且這件事也是指揮中心通報中研院，我們知道後才開始啟動調查，而從昨晚開始到今天，我們積極展開調查及完成各種應變措施，很抱歉到現在才向各位說明，主要是希望跟大家展示的是「我們是很嚴謹、很公開、很透明」的方式來做這件事，我們也不急躁、我們不獵巫，要把問題癥結找出來。

外界質疑中研院是否知情不報，廖俊智則說，所謂知情不報，也要查看是哪一個環節知、哪一個環節不知道，到目前為止都沒有完整訊息。

媒體追問，召開記者會是否因為外界壓力？廖俊智則重申，主要是向社會大眾宣示，中研院會以最嚴謹公開透明的方式，來處理這件事情，也希望社會大眾對中研院其他在做研究的同仁給予鼓勵支持。

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