唐鳳出席美民主峰會　肯定「318學運」奠定台灣政治改革基礎

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登主持的「民主峰會」視訊會議於9日至10日召開，駐美代表蕭美琴與政委唐鳳9日與各國領袖一同線上出席。唐鳳致詞時表示，台灣民主方興未艾，始終堅定站在對抗威權主義的最前線；她也提到，2014年318學運和平佔領國會的行動，奠定了後續政治改革的基礎，同時也掀起了青年行動及公民參政的浪潮。

唐鳳出席民主峰會首日活動時致詞表示，在經過十年的穩定民主化進程後，台灣1996年進行史上首次總統直選，是一項重要成就；到了2014年台灣的民主已臻成熟，和平佔領國會的行動，奠定了後續政治改革的基礎，同時也掀起了青年行動及公民參政的浪潮。

唐鳳表示，在台灣的民主方興未艾之際，我們始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。於疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象，然而在台灣，我們不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息。

「對台灣來說，民主不只是『為民所託』，更是『與民協力』。」唐鳳說，台灣推行有效的抗疫措施，包括口罩配購、簡訊實聯，都是由公民社會率先研發技術，再由政府與企業攜手增幅。這樣的「公民・政府・私部門」夥伴關係，是我們引以為傲，並且想跟大家分享的模式。

她舉例，台灣政府支持國際媒體及非政府組織來台駐點，過去2年來已協助50多名外國記者來台，包括在北京的壓力下被迫離開的美國媒體。我們也歡迎非政府組織來台設立辦公室，最近來台設點、備受矚目的組織，就包括總部位於美國的「國際民主協會」及「國際共和研究所」。

唐鳳強調，台灣已響應美國的號召，承諾資助「全球反貪集團」，也有意願、有能力貢獻於「公益媒體國際基金」。兩項多邊倡議分別專注於反貪，以及反制錯假訊息，都符合這次峰會的目標。

她也說，台灣更將透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，努力實踐我們的承諾。在此架構下，台灣和美國、日本、澳洲等理念相近國家，就反貪腐、媒體識讀及婦女賦權等至關重要的國際議題，協力舉辦工作坊。在在顯示 #StrongerTogether 不僅是社群媒體的標籤，更是自由世界不可動搖的信念本質，也就是：民主可以兌現諾言。

唐鳳表示，「信不足焉，有不信焉」。我們民主國家，都必須信任我們的公民，並投資於數位領域的公民基礎設施。這是最好，也是唯一能保護與促進我們共享價值的做法。今天的峰會，正是盡善盡美的平台，全球民主國家齊聚一堂、探索合作方式。我很期待和大家交換意見。

另外，外交部透露，唐鳳將在台北時間10日晚間代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statement），與世界分享台灣成功的民主故事；強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更願在促進全球自由、民主和人權領域，扮演領導角色。

▼唐鳳視訊出席美國民主峰會並致詞。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）