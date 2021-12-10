國際人權日台尼斷交　蔡英文「堅持自由」：民主越成功威權壓力就越大

▲蔡英文表示，無論外交施壓、文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界的決心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交。總統蔡英文10日表示，台灣民主越成功、國際支持越強，威權陣營的壓力也越大，但無論外交施壓、文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界的決心「我們會堅定與國際民主自由陣營站在一起」。

蔡英文透過臉書表示，今天早上，我國與尼加拉瓜終止了外交關係。斷交的決定，涉及複雜的國際政治，以及兩岸情勢。

蔡英文呼籲，「我要告訴國人同胞，台灣民主越成功，國際支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大」，但我們都堅信，無論是外交施壓，或者文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、堅持走向世界、堅持參與國際民主社群的決心和努力。

蔡英文強調，今天是國際人權日，我們的駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳，不僅代表台灣參加美國主辦的「民主峰會」，和全球民主國家交流，更將在會中發表國家聲明。

蔡英文表示，顯示這幾年來，在民主防線最前緣的台灣，獲得國際社會越來越多的支持與重視。「我們會堅定與國際民主自由陣營站在一起，也會持續強化台灣民主的量能，提升我們的民主韌性」。

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