　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國際人權日台尼斷交　蔡英文「堅持自由」：民主越成功威權壓力就越大

▲▼蔡英文表示，無論外交施壓、文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界的決心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文表示，無論外交施壓、文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界的決心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交。總統蔡英文10日表示，台灣民主越成功、國際支持越強，威權陣營的壓力也越大，但無論外交施壓、文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界的決心「我們會堅定與國際民主自由陣營站在一起」。

蔡英文透過臉書表示，今天早上，我國與尼加拉瓜終止了外交關係。斷交的決定，涉及複雜的國際政治，以及兩岸情勢。

蔡英文呼籲，「我要告訴國人同胞，台灣民主越成功，國際支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大」，但我們都堅信，無論是外交施壓，或者文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、堅持走向世界、堅持參與國際民主社群的決心和努力。

蔡英文強調，今天是國際人權日，我們的駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳，不僅代表台灣參加美國主辦的「民主峰會」，和全球民主國家交流，更將在會中發表國家聲明。

蔡英文表示，顯示這幾年來，在民主防線最前緣的台灣，獲得國際社會越來越多的支持與重視。「我們會堅定與國際民主自由陣營站在一起，也會持續強化台灣民主的量能，提升我們的民主韌性」。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文談尼加拉瓜斷交：台灣不會改變堅持走向世界
► 蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立　我們更要團結
► 「斷交見怪不怪」　柯文哲：台灣的存在要尼加拉瓜來肯定嗎？

相關新聞...

► 蔡英文任內邦交國22國砍到14個　還有兩國被點名邦誼危險
► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾稱蔡英文「台灣總統」　如今二度與台斷交
► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉「對台花招多」　曾5度「放鳥」馬英九

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
LIVE／女研究員染Delta　中研院最新說明
中研院女男友「打過一劑疫苗」陰性　隔離中有症狀隨時採
快訊／士林驚傳槍響！　警連開9槍追捕中
快訊／崔始源確診新冠肺炎！　Super Junior又一人染
邱澤、許瑋甯「定情冰棒」　超商推買1送1
逛士林夜市才看一眼！　引爆5打4大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

快訊／預算都快變決算！　立法院三讀「5兆」110年度國營事業預算

譴責中共導致台尼斷交　民進黨籲朱立倫：海峽論壇期間表達抗議

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

快訊／中研院實驗室人員確診　新北44人居隔「PCR全數陰性」

江啟臣批北京打壓致台尼斷交　「永遠的中華民國派絕不卑躬屈膝」

國際人權日台尼斷交　蔡英文「堅持自由」：民主越成功威權壓力就越大

獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

尼加拉瓜宣布與台灣斷交　鄭文燦：北京政府要台灣消失

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

快訊／預算都快變決算！　立法院三讀「5兆」110年度國營事業預算

譴責中共導致台尼斷交　民進黨籲朱立倫：海峽論壇期間表達抗議

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

快訊／中研院實驗室人員確診　新北44人居隔「PCR全數陰性」

江啟臣批北京打壓致台尼斷交　「永遠的中華民國派絕不卑躬屈膝」

國際人權日台尼斷交　蔡英文「堅持自由」：民主越成功威權壓力就越大

獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

尼加拉瓜宣布與台灣斷交　鄭文燦：北京政府要台灣消失

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

三星創意競賽首獎出爐　「海岸清潔隊」自動淨灘抱走20萬

48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

許瑋甯7金句認定邱澤❤「愛你的人不會讓你受傷」　被傷透14年等到真愛

尼加拉瓜共和國片面斷交　成大：保障10名尼加拉瓜籍學生權益

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

許瑋甯、邱澤結婚！　柴柴依偎「恩愛照」致敬效果爆笑

跟邱澤傳過烏龍母子戀　陳美鳳送祝福：他值得擁有更多的幸福

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

政治熱門新聞

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

錯失攔毒時機！女研究員發病後離職　拖13天才自篩陽性

快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

中研院女確診趴趴走　北市422人受影響、2人有症狀

快訊／新北匡列44人居家隔離　PCR結果出爐　

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

快訊／北跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

快訊／中研院爆確診！2人有症狀送採檢　黃珊珊曝：都是陰性

快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

快訊／南港實驗女「住汐止」　新北急匡接觸者66人

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文談南港實驗室女確診：防疫務必要落實別鬆懈

快訊／蔡英文談南港實驗室女確診：防疫務必要落實別鬆懈

台灣本土零確診35天後，昨日爆出南港實驗室女確診新冠肺炎，中央及雙北立刻戒備。對此，總統蔡英文10日在行程中，臨時發表簡短談話，她提醒國人，防疫務必要落實，不要鬆懈，還沒打完兩劑疫苗的趕快接種，保護自己也保護別人。

快訊／蔡英文：文攻武嚇不會改變台灣堅持走向世界

快訊／蔡英文：文攻武嚇不會改變台灣堅持走向世界

蕭美琴出席民主峰會 視訊同框拜登

蕭美琴出席民主峰會 視訊同框拜登

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

蔡英文任內斬8邦交國　還有兩國被點名邦誼危險

蔡英文任內斬8邦交國　還有兩國被點名邦誼危險

關鍵字：

蔡英文蕭美琴唐鳳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面