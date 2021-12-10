我承諾貸款尼加拉瓜1億美元？　外交部澄清：並無撥付任何款項

▲總統蔡英文曾於2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（資料照／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

尼加拉瓜宣布與我斷交，然而有英國媒體報導指出，尼加拉瓜選前我國政府曾答應貸款1億美元，後遭國內銀行拒絕，對此，外交部澄清，與事實不符，中華民國政府從未在尼加拉瓜大選前允諾任何貸款。

英國《金融時報》指出，統蔡英文曾在11月7日尼加拉瓜大選前夕，答應再提供尼國1億美元的貸款，但台灣的銀行以違反美國對尼國制裁而拒絕，避免讓銀行自身業務面臨風險情節。

外交部嚴正澄清，2018年4月尼加拉瓜曾發生動亂危機，造成民生經濟及基礎建設嚴重毀損，當時尼加拉瓜政府曾請求我國基於人道考量提供援助；台灣於2019年2月同意提供1億美元的商業性重建貸款，供尼國進行基礎建設，之後因撥款要件程序問題，承貸商業銀行至今並無撥付任何款項給予尼國。

外交部強調，此項2019年同意的人道援助貸款是用於重建尼國的基礎建設，與尼國大選毫無關聯。

尼加拉瓜外交部長9日蒙卡達表示，「今天，尼加拉瓜政府和台灣斷絕外交關係，並將終止所有和台灣的官方接觸。」我外交部隨後發表聲明，我國政府至感痛心與遺憾，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。而在此同時，外交部也將官網上，尼加拉瓜的國旗撤下。

目前為止，中華民國邦交國邦交國剩下14個國家，包括貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，巴拉圭、史瓦帝尼、 梵蒂岡。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文談尼加拉瓜斷交：台灣不會改變堅持走向世界

► 蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立 我們更要團結

► 「斷交見怪不怪」 柯文哲：台灣的存在要尼加拉瓜來肯定嗎？



相關新聞...

► 蔡英文任內邦交國22國砍到14個 還有兩國被點名邦誼危險

► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾稱蔡英文「台灣總統」 如今二度與台斷交

► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉「對台花招多」 曾5度「放鳥」馬英九