譴責中共導致台尼斷交　民進黨籲朱立倫：海峽論壇期間表達抗議

▲民進黨譴責中共導致台尼斷交，呼籲朱立倫於海峽論壇表示抗議。（圖／翻攝民進黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交，更表示「世界只有一個中國」，民進黨10日表示，譴責中共惡意挖角我國邦交國、壓制國際空間，並呼籲出席海峽論壇的國民黨主席朱立倫，應向中共表達最嚴厲的抗議。

民進黨透過臉書表示，「中共惡意挖台灣邦交國，呼籲朱立倫應在海峽論壇，向北京表達抗議」。台灣與尼加拉瓜共和國終止外交關係，我們對於奧德嘉政府罔顧兩國人民情誼，片面終止兩國外交關係感到十分遺憾。

民進黨批評，「嚴厲譴責中共一再惡意挖角我國邦交國，壓制台灣國際空間」，呼籲朱立倫，認清中共才是兩岸現狀的破壞者，並在海峽論壇上，向北京表達最嚴正的抗議。

民進黨強調，自由、民主的價值，是台灣獲得國際社會支持與肯定的力量，中共在美國召開「民主峰會」時，奪取台灣邦交國，意圖干擾國際情勢與台灣內部政治氛圍，更顯見中共正是區域和平的麻煩製造者。

民進黨表示，朱立倫應該展現朝野團結、一致對外的堅定態度，在明天海峽論壇舉辦期間，向中共表達最嚴厲的抗議，不要再背離台灣主流民意。台灣正值公投倒數關鍵時刻，中共持續透過外交領域，試圖孤立台灣，我們將會持續關注，相關舉動與情資是否影響國內公投選舉情勢。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文談尼加拉瓜斷交：台灣不會改變堅持走向世界

► 蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立 我們更要團結

► 「斷交見怪不怪」 柯文哲：台灣的存在要尼加拉瓜來肯定嗎？



相關新聞...

► 蔡英文任內邦交國22國砍到14個 還有兩國被點名邦誼危險

► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾稱蔡英文「台灣總統」 如今二度與台斷交

► 尼加拉瓜總統奧蒂嘉「對台花招多」 曾5度「放鳥」馬英九