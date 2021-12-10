朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

▲朱立倫。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜9日宣布與中華民國斷交，隨即與中華人民共和國復交，並透過聲明稱台灣是中國領土不可分割的一部分。國民黨主席朱立倫表示嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交，也說中共持續打壓我國國際空間，深感遺憾。對此，前外交官、現任時代力量國際中心主任劉仕傑喊話，建議朱主席如果明天參加海峽論壇，記得當面譴責中共喔。

尼加拉瓜當地時間9日宣布與中華民國斷交，聲明中提到世界只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

對此，朱立倫10日透過臉書表示，嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交。今晨獲悉後國民黨與全體國人同感痛心、遺憾，但面對風雨，我們一定要堅強起來，更要堅定捍衛中華民國主權尊嚴與2300萬同胞的安全與繁榮。

朱立倫說，尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒。中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感遺憾。對於任何破壞台海和平、傷害台灣人民情感的作為，本黨絕不接受。

朱立倫也強調，「國民黨再次呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害。唯有對話交流，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。國民黨堅定捍衛中華民國的立場絕不改變，國民黨會堅定地與愛好自由民主的台灣人民及國際民主社會站在一起。」

由於第13屆海峽論壇10日在福建登場，11日舉行大會，而朱立倫將以視訊方式出席大會並致詞，因此劉仕傑在朱立倫發文後，在底下留言表示，「建議朱主席如果明天參加海峽論壇，記得當面譴責中共喔