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「奧蒂嘉之子」親率代表團赴天津！　王毅盛讚：以創紀錄速度復交

▲▼尼加拉瓜和台灣斷交，火速和中國復交。（圖／翻攝自新華社）

▲中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢覆邦交聯合公報。尼方簽署代表為總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧蒂嘉·穆里洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

尼加拉瓜10日宣佈和台斷交後，火速與中國復交。10日，大陸國務委員兼外長王毅視訊會見尼加拉瓜政府代表團。王毅盛讚，對中尼以「創紀錄」速度實現復交表示熱烈祝賀。據《央視》網上發佈片段顯示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉的兩位兒子、財政部長伊萬·阿科斯塔（Ivan Acosta），參加了在天津的會晤。

王毅說，「你們是兩國關係的『破冰者』，也是中尼合作的『先行者』。你們帶著重要使命不遠萬里而來，同中方團隊進行了富有成效的工作，一起參與並見證了中尼復交這一歷史性時刻。我對中尼以『創紀錄』速度實現復交表示熱烈祝賀。很高興中國在拉美和加勒比地區又多了一位新朋友，在推進『一帶一路』建設和構建人類命運共同體的事業中又多了一位好夥伴。」

他強調，一個中國原則是國際社會普遍共識，已經成為公認的國際關係準則。尼方作出重要決斷，與中國恢復和發展正常關係，同絕大多數國家一樣站在了歷史正確的一邊。中尼復交完全符合雙方根本和長遠利益，必將得到兩國人民的歡迎和支持。中尼要築牢一個中國原則的政治基礎，共同擘畫兩國關係的發展藍圖，有序推進各領域交流合作，不斷為兩國和兩國人民創造福祉。

王毅說，台灣從古至今都是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。中國必須統一，也必然統一。實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。

奧蒂嘉之子尼加拉瓜總統顧問勞雷亞諾·奧蒂嘉表示，今天是尼加拉瓜政府和人民的重要歷史性時刻。尼中交往源遠流長，兩黨兩國之間有著革命友誼和兄弟情義，尼中復交得到全體尼人民的支持。尼方對兩國復交滿懷誠意，將完全履行承諾，堅定恪守一個中國原則，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。

勞雷亞諾說，尼方高度評價中國為維護世界和平穩定和全人類進步事業所發揮的至關重要作用，願共同致力於維護國家主權、獨立和民族尊嚴，共同踐行多邊主義，捍衛國際公平正義。尼方高度認同中方的外交理念和主張，願加入「一帶一路」這一偉大倡議，加強各領域合作，促進國家發展和人民幸福。

尼加拉瓜政府代表團成員、財政部長阿科斯塔表示，尼中復交打開了兩國交往的大門，這也是通向共同繁榮的大門。尼方堅信中國是尼可靠的發展夥伴，期待借鑑中國的成功經驗，為尼人民帶來更多福祉。

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