「台尼斷交幕後黑手為中國」　林穎孟籲朱立倫：海峽論壇致詞記得要抗議

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交，使我國僅剩14個邦交國，台北市議員林穎孟10日表示，其幕後黑手明顯為中國，這證明了台灣傾向美方、將其視為重要盟友是正確的決定，並呼籲國民黨主席朱立倫與臉書譴責中共態度一致，在明天出席海峽論壇致詞時，向中國提出抗議。

林穎孟透過臉書表示，今年台美關係來到歷史上的高峰，美國舉辦世界民主峰會，邀請台灣，讓台灣進入國際社會，但沒邀請中國。尼加拉瓜因獨裁政府反美、靠攏中國，選在美國民主峰會、中國海峽論壇召開時，宣布與台灣斷交，很明顯，幕後黑手為中國。

林穎孟強調，中國反對美國對台灣的支持和協助，要攻擊美國，所以打壓台灣。此刻台灣被中國霸凌刻意孤立，好在還有美國舉辦的民主峰會可以參加、與世界交流。她認為，這證明台灣要走入世界，不被中國用這種孤立方式霸凌，美國必須是台灣的重要盟友、也證明台灣外交路線加強台美關係，是正確的決定。

林穎孟呼籲，朱立倫剛剛在臉書譴責中共，然而今天中國開始舉辦海峽論壇，明天朱立倫就要致詞，「如果朱立倫真的在意中國霸凌，請朱立倫明天視訊出席致詞中國海峽論壇時，應向中國提出抗議，千萬不要默不吭聲，配合中國統戰。」

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