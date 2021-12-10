「屏東券」使用到12月底　店家全力促銷衝人氣

▲潮州夜市 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



配合中央振興五倍券，屏東縣政府推出8萬8888份屏東券振興在地攤商經濟，有效使用期限至12月31日止，籲請民眾在時內花用，收取到屏東券的店家可以直接到縣府財稅局、及東港、潮州、恆春分局，當面兌換領現金。

縣府統計至12月9日止實際發放份數7萬7815份，實際發放金額1556萬多元，已兌現665萬多元，兌現率超過四成。縣長潘孟安強調，持屏東券的民眾可以至合作店家的夜市、市場、餐飲商家使用。

縣長潘孟安表示，今年受到疫情的衝擊，為感謝縣內夜市攤商、餐飲業、商展等及鄉親在疫情期間的辛勞，在疫情趨緩後，縣府貼心推出200元屏東券，並以小面額方式發行，有50元兩張、100元一張，共8萬8888份。

財稅局表示，各相關單位都很配合縣府推出的良好政策，其中又以屏東夜市、佳冬鄉公所為典範。屏東攤販協會為了協助平日工作繁忙的攤商們，直接準備現金供大家兌換，省去過程中一切手續，短時間內就兌換150萬元，讓每個店家平均業績提升3成以上；佳冬鄉公所人員則是主動出擊，當地公有市場攤商們只要有意願就協助登記，短時間內就蒐集屏東券、造冊，財稅局人員收到清冊後第一時間按順序分裝，讓攤商們都能無縫接軌換取現金，真正達到多贏的目標。

城鄉發展處表示，收到屏東券的攤商可於即日起至111年1月14日期間，至屏東縣政府財稅局總局及三分局兌領現金，各點均設立專用兌領櫃台。兌領時請攜帶申請人身分證正本及要兌換之屏東券，填寫攤位資料後即可兌換現金，手續簡便且有專人引導服務。(兌領申請問題可洽: (08)7338086#516劉股長)

如果要兌換超過5萬元現金請於前一天先聯繫財稅局人員(電話(08)7338086#181洪科長)。另外，兌領金額5萬元以上也可選擇匯入申請人指定帳戶(非申請人本人帳戶也可)，縣府提供免手續費之優惠。