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屋頂漏水半夜媽祖廟如廁　屏東社工送暖四口不再擠一床

▲屏東縣百工協會修繕藍家 。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，以下同）

▲屏東縣百工協會修繕藍家後合影。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

清朝時代在屏東里港地區開拓的藍鼎元，有一後代目前是低收入戶，一家4口住在家族古厝改建的教舊平房，過著借廁所、屋頂漏雨的生活，青春期的大女兒不想與爸媽睡同一間房，一個人窩客廳睡覺，經屏東縣百工協會師傅志願服務協會幫忙，將天花板修復，也更換一套新馬桶，並主動替大女兒隔一間房間，有書桌、衣櫥等，工程於10月間完工，讓藍家人有著滿滿感動。

▲屏東縣百工協會修繕藍家 。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，以下同）

▲▼藍家大女兒房間。

▲屏東縣百工協會修繕藍家 。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，以下同）

藍男一家4口，住在古厝改建的老舊平房，大女兒18歲，小女兒12歲，原同擠在一間房間，大女兒進入青春期後，不願再與父母同住，拿著薄墊鋪在客廳，把客廳的角落當成房間，為了配合她的作息，全家人生活受到影響。

▲屏東縣百工協會修繕藍家 。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，以下同）

▲▼廁所施工前、完工。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

藍家房屋老舊，屋頂於10多年前就漏水，先前有透過其他公益社團協助解決部分問題；而馬桶不通多年，家人要上廁所，都要走到近百公尺媽祖廟借用，就算睡到半夜尿急，也是如此，非常不方便。

去年底，屏東縣家庭福利服務中心告知可幫助修繕需求，藍家提出申請，今年3月底，百工師傅派員會勘後，確定藍家需求，聯絡協會中的室內裝修、水電兩個工會處理。

室內裝璜工會理事長胡清江走進入藍家家門，看見客廳擺了床墊，得知藍家大女兒睡在該處，知道藍家房間不足，決定多隔出一間女兒房，藍先生當天把這個訊息告訴放學的大女兒，她相當開心。

藍先生說，當初他只提報天花板、馬桶的需求，沒想到，師傅們不但修好需求部分，還多給大女兒一間房間、書桌、衣櫥，「實在讓人感動」。

屏東縣勞動暨青年發展處處長黃鼎倫表示，屏東縣百工協會由屏東縣境內各職業工會組成，專門服務弱勢家庭，由各工會依專長派工，免費志願服務。每個個案服務均事先算出材料費，再向政府請款，不必案主出錢。

每個服務案例大、小不同，剛開始先透過社政體系報來弱勢家庭個案修繕需求，百工團即會同社政、勞政及相關工會前往案主家會勘，評估出施工材料費、施工天數等。施工完後，縣府透過社會救助金專戶支應，每案以5萬元為標準，若金額更大，有時再尋找社會資源贊助，解決弱勢家庭的需求。捐款帳號元大銀行屏榮分行，帳號21362000019672。

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