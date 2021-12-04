「比過年還重要」　小琉球平安登場碼頭擠滿搭船人潮

▲3年1科小琉球「迎王平安祭典」3日登場，碼頭出現排隊搭船人潮 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科小琉球「迎王平安祭典」自昨（3）日登場，東琉碼頭可見大排長龍的旅客，各家船公司也機動加開船班，縣府提醒民眾，除了東港碼頭外，還有鹽埔漁港-小琉球及大鵬灣-小琉球航線可選搭，相關資訊可至屏東縣政府交旅處臉書或各航運業者網站查詢，籲請民眾留意首末班時間，預先做好行程規劃及提前購票搭乘。

小琉球「迎王平安祭典」，昨日壓軸登場，由於是3個迎王中最後的祭典，加上又具有特殊的「逡港腳」儀式，東琉碼頭就可見大排長龍的旅客，各家船公司也配合機動加開船班。

由於小琉球迎王平安祭典被視為「比過年還重要」的節慶，許多旅居外地的琉球遊子，也紛紛返鄉，適逢週末假期，預期將吸引更多遊客前往。

為服務民眾，小琉球迎王祭期間公民營船公司每日將至少增加15船班疏運旅客，民眾可多加利用。有鑑於迎王祭期間小琉球航班常班班客滿，縣府呼籲民眾行前先至屏東縣政府交通旅遊處臉書(https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/posts/7250636655007066)或各航運業者網站查詢航班資訊，留意首末班時間，預先做好行程規劃及提前購票搭乘。