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2021屏東風箏節12／4登場　東森幼幼台哥哥姐姐到場同樂

▲「2021屏東風箏節」於12月4日及5日在高屏溪河濱公園登場 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲「2021屏東風箏節」於12月4日及5日在高屏溪河濱公園登場 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2021屏東風箏節」於12月4日及5日在高屏溪河濱公園登場!今年以「環遊世界趣」為主題，讓因疫情不能出國的每位民眾，來到屏東就可以一次感受滿滿的異國風情。

▲「2021屏東風箏節」於12月4日及5日在高屏溪河濱公園登場 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲「2021屏東風箏節」於12月4日及5日在高屏溪河濱公園登場 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

屏東風箏節已經邁入了第6年!屏東的秋冬涼爽不炙熱，個非常適合全家共同出遊，屏東縣政府特別邀請到全台風箏好手到現場展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏，各式各樣的風箏齊聚飄揚於高屏溪河濱公園。

另「2021屏東風箏節」還特別設置了吸睛的熱氣球立球展演及大型水晶球，歡迎民眾相揪來旅遊。
為了讓參與的民眾感受到環遊世界的體驗，縣府安排了一連串的活動，除了有大型人偶帶動唱跳、夏威夷舞蹈、中東肚皮舞、日本太鼓表演、卡通同樂會及飛盤風箏秀等。

並安排了風箏DIY、藍染好藝術、客家打四仔、小丑氣球趣、雲朵棉花糖及水資源闖關的親子體驗及台電於活動會場設置「屏安Fun電趣」展區，邀請民眾一同闖關，從打彈珠、射擊等遊戲中學習日常節電妙招，挑戰成功就能免費兌換小風箏，親子界天王巨星東森幼幼台哥哥姐姐也會來到展區帶來精彩演出。

縣政府並提醒民眾，歡樂不忘防疫，活動期間請全程配戴口罩並保持室外社交安全距離；也鼓勵民眾多加運用大眾運輸轉乘接駁車至活動會場，以節省您的寶貴時間。相關活動資訊可上屏東縣體育發展中心粉絲專頁。

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