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網拍平台「殺價王」被殺翻　他鑽漏洞5小時撈180萬商品券

▲▼網拍平台殺價王推出特有的最低且唯一競標規則。（圖／翻攝殺價王）

▲網拍平台殺價王遭網友發現漏洞，一個晚上被換走180萬的實體商品券。（圖／翻攝殺價王）

記者劉昌松／台北報導

網路拍賣平台「殺價王」日前被網友發現，實體商品券兌換系統出現漏洞，無論換了多少商品券，系統內虛擬點數都不會減少，呂姓男子得知後，1個晚上短短5個小時，瘋狂兌換180多萬的便利商店商品券，而且花用殆盡，殺價王憤而提告，台北地檢署8日依詐欺罪起訴呂男，另外還有至少2名網友正在偵辦中。

殺價王有個特殊的殺價拍賣規則，網友以現金購買平台內的「殺價幣」參加拍賣，拍賣採取「最低且唯一」者得標制，假設截標時有3人出價1元、2人出價2元、1人出價3元，則以3元得標。至於沒得標的網友，可以得到被稱為「鯊魚幣」的購物金回饋，鯊魚幣可換成包括7-11等合作商家的商品券。

▲▼網拍平台殺價王推出特有的最低且唯一競標規則。（圖／翻攝殺價王）

▲殺價王獨創的「最低且唯一」競標規則是最大賣點。（圖／翻攝殺價王）

沒想到有網友在3月間發現，殺價王的兌換系統有漏洞，兌換商品券後，鯊魚幣並不會減少，呂姓男子得知後，就在深夜11點到凌晨4點左右，台北市松山路段的2家7-11門市內，頻繁兌換了3000多張實體的統一商品券，直到被殺價王發現，累計兌換商品券額度達180多萬元，而且殺價王無法止付，只能眼睜睜看著這些商品券被拿去消費使用。

原本殺價王同意和呂男和解，但後來發現呂男早就把商品券花光，而且無力賠償，因此決定提告，檢察官調查，呂男很久以前就用假名申請殺價王帳號，無法證明呂男對殺價王的兌換程式動手腳，起訴認定呂男只是單純利用當時系統本身的漏洞詐騙；另外告知呂男這個漏洞的網友等至少還有2人，現正分別在台北、台中等地檢署偵辦中。

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