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屏東大店長工讀生「三恆一樹王品超」　成營收上千萬元執行長

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府所開辦的大店長課程，16已培育了191位大店長，他們將自身在創業路上前仆後繼的努力、歷經許多苦難才找到正確方向的寶貴經驗集結成冊推出新書，8日在青年學院舉行新書發表會，由縣長潘孟安主持，他邀請大家來屏東「大腳走遍國境之南、大口吃遍大店長」。

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

潘孟安縣長說，7年前來到這地方，看到閒置的空間，當時就在思考，該如何充分發揮、如何引進書店，才能讓青年有一個築夢的空間，所以當時將青年學院做很了多整理，如今發表了3本專冊，令人非常興奮，也期勉屏東子弟們能將屏東的軟實力傳遞出去。

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲屏東縣政府所大店長出專書 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

為呈現精彩創業故事，縣府精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、「品牌：屏行銷」集結成冊，現場由榮獲東京蛋糕博覽會金獎的學員任虹宜致贈「青年學院、創業搖籃」給潘孟安，現場溫馨感人。

「改變：屏生活」中，介紹18歲來擔任大店長工讀生，並於20歲創業的三恆一樹王品超，六年來已成為營收上千萬元的執行長；為照顧中風父親，捨棄中部高薪承接家業的李育琳，從慘賠到受大店長課程啟發，化身為南台灣最夯的婚禮小物品牌「紅妝逗囍」；首屆結訓後每年都回來旁聽，順利用「台灣蘿勒」，切入歐日市場的樸作良食黃淑女，都因為大店長課程，對人生發生重大改變。

「生意：屏本事」中，介紹運用連鎖七策到淋漓盡致的晨間廚房總監黃義升，透過課程讓晨間廚房不只是早午餐店，更決定將國際企業總部設在屏東；原本土法煉鋼的咕嘰咕嘰早午餐陳价斌，則因課程建立了渾厚豐沛的sop規範，更經常無私分享給學弟妹；原本只有單店，上完課程立刻展店而慘賠的漫時光早午餐徐皖台，則每一屆課程都回訓上課加強營運模式，並與其他學員們一同討論，落實連鎖七策之精神。

「品牌：屏行銷」中，原本慘賠擬退場的「有肉食舖」鐘彥葳，蛻變為「代客燒烤」的高屏區指標燒肉品牌；而客單價120元的阿漢專業炒飯館蔡明漢，順利進駐勝利星村，升級為客單價450元將軍宴、備受國內外賓客讚譽的「阿漢私廚」；迷惘連鎖或名店方向的一碗豆腐李嘉洺，因而不再三心二意，決心成為屏東的名店，用白玉、青玉與玄玉豆腐傳遞屏東好滋味。

勞動暨青年發展處表示，屏東青年學院由勞青處辦理初階、進階課程、產業走讀，以及大店長課程，更為解決青創資金問題，創業貸款額度更從50萬元提升到300萬元，並提供低租金的青年創業空間-職人町、青創聚絡，透過「教學相長」與「經驗傳承」，使得大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮，三本專書預計於12月23日於誠品、博客來、金石堂書店上架。

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屏東大店長潘孟安縣長屏東縣政府

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