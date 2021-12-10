漏匡列外包商員工？　黃珊珊：疫調範圍增加中非缺漏

▲黃珊珊視察中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北南港P3實驗室爆發1位女性研究人員確診，並傳出有6位員工進入大樓更換濾網，卻未被匡列，遭外界質疑是否匡列不全。台北市副市長黃珊珊10日解釋，因為疫調首先是詢問當事人的接觸歷史，但當事人可能一下子也記不得有遇到換濾網的人，「人的記憶是有落差的」，所以是陸續想起來的，她也藉此呼籲，任何人如果擁有相關資訊，都歡迎提供。

黃珊珊受訪時解釋，政府的疫調一定是先問當事人接觸過誰，所以他會告訴市府接觸過誰，但是他在工作職場中，他可能自己也不知道有換濾網的人，所以疫調從昨天到現在，都還在增加。

黃珊珊舉例，像是他後來有想到他有買過茶飲店，所以市府現在也正在匡茶飲店，「人的記憶是有落差的」，像換濾網他可能本人也不知道，那就要去問院方主管、但院方主管又全部都在隔離中，所以這個不可能第一時間就知道，疫調是需要長時間的。

黃珊珊強調，所以也很歡迎外部的人，如果有到這邊來，有想起相關資訊，要趕快跟市府聯絡，不是疫調故意缺漏，而是當事人根本不知道有人來換過濾網，市府也希望院方把這段時間進進出出過的人，他們自己也過濾一次，因為市府的疫調人員，是根據當事人的說明去匡該匡的地方。

黃珊珊說，那當事人都不知道的地方，就是院方要提供資訊提供給市府，他們要去看當時有修過、換過什麼東西，搞不好有人來送過uber、送過便當，這些事情都需要他們做實聯制的調查，「在這個場域裡面，我覺得都可能有很多的新的變化，如果有新變化，我們都會第一時間處理」。