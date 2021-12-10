中研院區大清消靜置三天　黃珊珊：周一派員進駐接種疫苗

記者蔡文鈴／台北報導

中研院位在南港的P3實驗室爆出染疫事件，1位女性研究人員於實驗過程中不慎染疫。北市府已立刻匡列相關接觸者，中研院今（10）日停班一天，讓所有員工在家進行居家檢測，副市長黃珊珊下午親赴現場視察，結束後受訪表示中研院區將進行清消靜置3天，周一將派人協助尚未接種的員工施打疫苗。

黃珊珊表示，相關接觸者採檢出爐大多為陰性，而中研院該棟大樓有3、400位員工正進行自我健康檢測，等到周一上班後，將會派人、派車協助採檢。

環保局下午已派人至中研院大樓進行清消，包括院區、周邊社區，黃珊珊說明，目前先做第一輪清消完後，大樓將靜置三天，不要有人進出，就算有病毒有不太會有活性。

此外，黃珊珊也說，這次視察跟院方溝通，周一若有需要會派員協助接種疫苗，若有疑慮的會也會安排篩檢，疫苗採檢一起做，確保院區內的安全，希望能盡快打完疫苗。

根據北市府疫調統計，目前匡列的第一層需要居家隔離的高風險接觸人員，人數94人。第二層需自我健康管理監測的人員，包括同棟辦公區域的人員、研究室等，為328人；其中，有2人有症狀，已透過防疫計程車送往北市聯醫忠孝院區、新北土成醫院進行採檢。該個案在北市的足跡，總計影響人數達422人。

▼黃珊珊視察中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）



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