柯文哲籲「清查全台P3實驗室」　測抗體、檢查有無打滿2劑疫苗

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員確診，由於工作內容與新冠肺炎研究有關，Ct值僅15，曾經2度被染疫的實驗老鼠咬到，且沒有出入境史，因此被列為本土確診案16816。台北市長柯文哲10日呼籲，應清查全台有在做新冠肺炎實驗的P3實驗室，檢查人員是否打滿2劑疫苗，甚至要測抗體。

台北市政府10日上午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席。針對中研院P3實驗室助理研究員確診，黃珊珊提及，案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

▲北市府召開記者會說明中研院個案足跡，台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊說明，案16816在11月26日開始有咳嗽狀況，12月1日頻繁咳嗽，12月4日打噴嚏與流鼻水，12月8日嗅味覺異常赴診所買家用快篩劑陽性，12月9日由男友騎摩托車去醫院PCR採檢陽性，Ct值15.17。

黃珊珊指出，案16816於12月9日接到聯合醫院忠孝院區通報後，北市府已緊急做應變，採檢與疫調至深夜，而案16816從忠孝院區專責病房轉至和平院區接受隔離治療，「昨天（12月9日）中央說感染Delta病毒，不過這好像要再確認。」

柯文哲認為，應該要亡羊補牢，把全台灣有處理新冠肺炎的P3實驗室全部清查一遍，到底有多少間、裡面人員是否全數打滿疫苗，「甚至有時還要測抗體！」這種處理危險病毒的單位，應被特別注重，整個流程都應該全數檢查一遍，此案如果在11月26日馬上做PCR，就不會造成現在還要開記者會對外說明，「我看足跡不得了，整個台北市都少掉一半。」有在新冠肺炎實驗室的人員訓練、SOP應遵守並做到。

柯文哲強調，如果民眾有頭痛、發燒、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺喪失等，可以到醫院急診處看病，由醫生來判斷是否做PCR；目前北市7個篩檢站從12月10日起整天作業，且名額不限制，提供有需要的民眾篩檢，讓篩檢量擴大。

▼台北市長柯文哲召開記者會說明中研院個案足跡。（圖／記者林敬旻攝）