女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

▲中研院確診案疫調說明。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員確診，由於工作內容與新冠肺炎研究有關，Ct值僅15，曾經2度被染疫的實驗老鼠咬到，且沒有出入境史，因此被列為本土確診案16816。台北市政府疫調統計，目前匡列94名居家隔離者、328名中研院人員，其中2人有症狀，目前已送醫院採檢。

台北市政府10日上午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席。根據北市府疫調統計，目前匡列的第一層需要居家隔離的高風險接觸人員，人數94人。第二層需自我健康管理監測的人員，包括同棟辦公區域的人員、研究室等，為328人；其中，有2人有症狀，已透過防疫計程車送往北市聯醫忠孝院區、新北土成醫院進行採檢。該個案在北市的足跡，總計影響人數達422人。

▲北市府召開記者會說明中研院個案足跡，副市長黃珊珊說明。（圖／記者林敬旻攝）

針對中研院P3實驗室助理研究員確診，黃珊珊提及，案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

黃珊珊說明，案16816在11月26日開始有咳嗽狀況，12月1日頻繁咳嗽，12月4日打噴嚏與流鼻水，12月8日嗅味覺異常赴診所買家用快篩劑陽性，12月9日由男友騎摩托車去醫院PCR採檢陽性，Ct值15.17。

黃珊珊指出，案16816於12月9日接到聯合醫院忠孝院區通報後，北市府已緊急做應變，採檢與疫調至深夜，而案16816從忠孝院區專責病房轉至和平院區接受隔離治療，「昨天（12月9日）中央說感染Delta病毒，不過這好像要再確認。」

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