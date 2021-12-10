　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

政治中心／綜合報導

台北南港P3實驗室爆發1位女性研究人員確診，北市府立即匡列隔離相關接觸者，中研院今停班一天所有員工進行自我健康檢測，副市長黃珊珊下午1點赴中研院視察，1點50分受訪，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

柯文哲上午於記者會表示，該位確診者足跡幾乎遍布半個北市，若民眾有相關症狀請立即到醫院篩檢，有必要會做PCR，目前7個篩檢站，今天開始起全天候服務，早上到下午都可以，名額不限有需要都做，把篩檢量擴大。

另外，北市府也安排兩部篩檢專車，副市長黃珊珊表示一台去中研院活動中心，一台停放在門口，有疑慮的員工跟附近的民眾，都可以去那邊進行採檢。

根據初步調查結果，該女研究員感染Delta變異株病毒，Ct值15.17。黃珊珊提及，案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

黃珊珊指出，案16816於12月9日接到聯合醫院忠孝院區通報後，北市府已緊急做應變，採檢與疫調至深夜，而案16816從忠孝院區專責病房轉至和平院區接受隔離治療，「昨天（12月9日）中央說感染Delta病毒，不過這好像要再確認。」

根據北市府疫調統計，目前匡列的第一層需要居家隔離的高風險接觸人員，人數94人。第二層需自我健康管理監測的人員，包括同棟辦公區域的人員、研究室等，為328人；其中，有2人有症狀，已透過防疫計程車送往北市聯醫忠孝院區、新北土成醫院進行採檢。該個案在北市的足跡，總計影響人數達422人。

▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

其他人也看了這些新聞...

► 中研院女電信足跡曝！遍布南港、中正區　北市422人受影響
► 南港實驗女「住汐止」　新北急匡接觸者66人
► 北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

相關新聞...

► 研究員2度被老鼠咬傷　柯文哲：不太可能是動物傳人
► 南港實驗女住汐止　侯友宜宣布社區篩檢站增開時段
► 柯文哲籲「清查全台P3實驗室」　測抗體、檢查有無打滿2劑疫苗

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「談戀愛超低調」被爆和楊丞琳有關！破冰邱澤往事再被挖
快訊／許瑋甯嫁邱澤　舊愛阮經天回應了
4女大街「下體直接露出」！偷東西被抓　遭眾男扒光動私刑
邱澤結婚「女小編上班崩潰大哭」！　網笑翻：當女孩失戀時
哪對「拍戲拍到結婚」最震撼？　鄉民全點他：世界公敵
邱澤「追求許瑋甯」甜蜜細節曝！　2關鍵訂終生
告白影片挖出！許瑋甯羞喊：害我這麼喜歡你　網狂重播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

國民黨轟吳釗燮「斷交部長」喊下台　綠營幕僚：民主自由變罪行？

狂酸蔡英文「世界退好友」　邱臣遠：外交不能只靠抗中保台

「台尼斷交幕後黑手為中國」　林穎孟籲朱立倫：海峽論壇致詞記得要抗議

「既幼稚又不負責任」　林昶佐批台尼斷交：中國威脅利誘友台國家

菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

尼加拉瓜接受「一中原則」斬邦誼　外交部譴責中國打壓

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

國民黨轟吳釗燮「斷交部長」喊下台　綠營幕僚：民主自由變罪行？

狂酸蔡英文「世界退好友」　邱臣遠：外交不能只靠抗中保台

「台尼斷交幕後黑手為中國」　林穎孟籲朱立倫：海峽論壇致詞記得要抗議

「既幼稚又不負責任」　林昶佐批台尼斷交：中國威脅利誘友台國家

菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

尼加拉瓜接受「一中原則」斬邦誼　外交部譴責中國打壓

邱澤、許瑋甯閃婚震撼陸網！點閱量破4億網讚：生的孩子顏值盛世

霍建華《華燈》貼臉嗆林心如：辦妳的喪禮　網閃瞎另類秀恩愛

【廣編】新國大與港中大台灣校友會　簽署合作備忘錄

全聯買1送1、家樂福折扣再抽iPhone！量販超市雙12優惠一次看

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

【廣編】金鐘影帝揭露電波拉提「肌」密　自曝挑戰「女神膚質」全靠7日電波精華

國民黨轟吳釗燮「斷交部長」喊下台　綠營幕僚：民主自由變罪行？

阿嬤沒錢幫孫子買早餐！374萬退休金突蒸發　家人一問驚呆了

許瑋甯「談戀愛超低調」被爆和楊丞琳有關！閨蜜破冰邱澤往事再被挖

邱澤、許瑋甯甜蜜閃婚　茄子蛋哭了：愛情真的比我們想的還偉大

政治熱門新聞

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

快訊／新北匡列44人居家隔離　PCR結果出爐　

錯失攔毒時機！女研究員發病後離職　拖13天才自篩陽性

中研院女確診趴趴走　北市422人受影響、2人有症狀

快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

快訊／北跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

友邦尼加拉瓜與台斷交　3關鍵因素曝光

女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

快訊／「停止合作與援助尼加拉瓜」　外交部痛心：撤離大使館

更多熱門

相關新聞

醫推斷：中研院女不是社區感染！

醫推斷：中研院女不是社區感染！

台灣維持0本土確診破功！南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫，昨（9）晚中央流行疫情指揮中心也緊急召開記者會說明，初步判定是感染Delta可能性高，詳細情況仍有待調查釐清。對於感染源目前未有確切資訊，但有醫師認為，「社區根本不可能會有來源不明的Delta」，研判是實驗室染疫無誤。

篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

女研究員染疫！匡列94人居隔、328人自我監測　2人有症狀急送醫

加強實驗室防治　蘇貞昌：大家應給第一線防疫同仁支持

加強實驗室防治　蘇貞昌：大家應給第一線防疫同仁支持

柯文哲籲「清查全台P3實驗室」

柯文哲籲「清查全台P3實驗室」

關鍵字：

黃珊珊北市防疫南港實驗室中研院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面