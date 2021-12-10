LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

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台北南港P3實驗室爆發1位女性研究人員確診，北市府立即匡列隔離相關接觸者，中研院今停班一天所有員工進行自我健康檢測，副市長黃珊珊下午1點赴中研院視察，1點50分受訪，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

柯文哲上午於記者會表示，該位確診者足跡幾乎遍布半個北市，若民眾有相關症狀請立即到醫院篩檢，有必要會做PCR，目前7個篩檢站，今天開始起全天候服務，早上到下午都可以，名額不限有需要都做，把篩檢量擴大。

另外，北市府也安排兩部篩檢專車，副市長黃珊珊表示一台去中研院活動中心，一台停放在門口，有疑慮的員工跟附近的民眾，都可以去那邊進行採檢。

根據初步調查結果，該女研究員感染Delta變異株病毒，Ct值15.17。黃珊珊提及，案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

黃珊珊指出，案16816於12月9日接到聯合醫院忠孝院區通報後，北市府已緊急做應變，採檢與疫調至深夜，而案16816從忠孝院區專責病房轉至和平院區接受隔離治療，「昨天（12月9日）中央說感染Delta病毒，不過這好像要再確認。」

根據北市府疫調統計，目前匡列的第一層需要居家隔離的高風險接觸人員，人數94人。第二層需自我健康管理監測的人員，包括同棟辦公區域的人員、研究室等，為328人；其中，有2人有症狀，已透過防疫計程車送往北市聯醫忠孝院區、新北土成醫院進行採檢。該個案在北市的足跡，總計影響人數達422人。

▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）



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